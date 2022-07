Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi devrait bientôt présenter le smartphone Mix Fold 2 avec un écran pliable amélioré et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz.

L'entreprise serait prête à lancer le prochain téléphone pliable, baptisé Xiaomi Mix Fold 2, en août 2022. Un récent tweet du tipster Abhishek Yadav suggère que le smartphone sera finalement dévoilé le mois prochain, et il pourrait être dévoilé aux côtés de la MIUI 14 de nouvelle génération de la société. La rumeur veut qu'il arrive autour du 16 août 2022, pour marquer les célébrations du 12e anniversaire de la société. Si Xiaomi organise un événement ce jour-là, alors peut-être annoncera-t-il également son téléphone pliable de nouvelle génération.

Selon lesrapports, l'écran pliable interne du Xiaomi Mix Fold 2 sera doté d'un écran OLED LTPO de 8,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz.

Xiaomi lance le Xiaomi Fold 2 le mois prochain, c'est-à-dire en août 2022 - Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 27 juillet 2022

L'écran offrira également une résolution d'écran 2K avec un ratio d'aspect 21:9. Selon les rumeurs, Xiaomi dévoilerait également un nouveau design de charnière pour une durabilité accrue. De plus, le smartphone pourrait fonctionner avec le SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Parmi les autres caractéristiques évoquées par la rumeur, citons une mémoire vive de 16 Go, un espace de stockage de 1 To et une recharge rapide de 67W. Quant à savoir combien toute cette technologie vous coûtera, gardez à l'esprit que le Xiaomi Mix Fold de première génération coûtait 12 999 CNY (soit environ 1 580 £/1 928 $) en Chine.

Il n'a jamais été vendu en dehors de la Chine.

Étant donné qu'il n'a jamais eu une large disponibilité, on doit supposer que le Xiaomi Mix Fold 2 ne sera pas disponible sur les marchés internationaux, mais on ne sait jamais. Pocket-lint vous tiendra au courant dès que plus de détails seront annoncés.

Écrit par Maggie Tillman.