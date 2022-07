Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi a dévoilé le dernier modèle à rejoindre ses téléphones de la série 12. Curieusement, cette annonce intervient après le lancement du 12S, au cours duquel de nombreux modèles de la série 12 ont été remplacés (du moins en Chine).

Néanmoins, le Xiaomi 12 Lite présente les caractéristiques habituelles du modèle "Lite". Cela signifie principalement que nous obtenons un téléphone fin et léger, doté d'une technologie haut de gamme dans un appareil qui coûte considérablement moins cher que ses modèles phares.

Le design est un élément clé de ce téléphone et, tout comme le 11 Lite, il est doté d'un corps très fin : 7,29 mm d'épaisseur seulement, pour un poids de 173 grammes. Cela signifie qu'il pèse à peu près le même poids qu'un iPhone 13, dans un corps plus fin de quelques millimètres que le célèbre appareil d'Apple.

Tout comme la génération précédente, il est également proposé dans des couleurs pastel attrayantes : Lite Green et Lite Pink, ainsi que l'habituel modèle noir pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus "sensible".

En ce qui concerne les spécifications, il présente des caractéristiques impressionnantes pour un téléphone de cette gamme de prix. À l'avant, on trouve un écran AMOLED de 6,55 pouces certifié HDR10+ et Dolby Vision, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et un échantillonnage tactile de 240 Hz.

Ce panneau impressionnant est rejoint par une paire de haut-parleurs stéréo, équipés du support audio spatial Dolby Atmos.

À l'intérieur, vous obtenez la plateforme Snapdragon 778G, qui permet la prise en charge de la 5G ainsi que des performances proches de celles d'un flagship, et qui est rejointe par une batterie de 4300mAh. Cela peut sembler un peu faible, mais avec un chargement rapide de 67W, nous ne pouvons pas imaginer que l'anxiété de la batterie soit une préoccupation sérieuse.

Quant au système de triple caméra à l'arrière, il est composé du capteur Samsung HM2 de 108 mégapixels en primaire, d'une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d'une caméra basse résolution de 2 mégapixels.

Il y aura trois variantes du Xiaomi 12 Lite : 6GB/128GB, 8GB/128GB et 8GB/256GB, et vous pouvez le précommander dès maintenant avec un prix de détail recommandé à partir de 399 dollars américains.

Écrit par Cam Bunton.