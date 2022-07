Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi ayant lancé la série de téléphones Xiaomi 12S en Chine - et ces modèles étant susceptibles de rester sur le marché chinois - tous les regards sont désormais tournés vers le prochain lancement mondial.

Les rumeurs suggèrent que nous pourrions bientôt voir le Xiaomi 12T Pro faire son apparition, et il pourrait être parmi les premiers téléphones à être lancés avec un appareil photo de 200 mégapixels, probablement de Samsung.

Des détails sur le Xiaomi 12T Pro ont été divulgués dans une vidéo YouTube(via Twitter), qui - en plus de parler du capteur de l'appareil photo proposé - mentionne également d'autres spécifications attendues.

Celles-ci comprennent le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une option de stockage de 256 Go et ce qui est présenté comme "le meilleur écran OLED 120 Hz" dans sa gamme de prix. Cette gamme de prix : quelque part entre 13 et 15 millions de dongs vietnamiens, soit environ 460 à 540 £ ou 560 à 640 $ en monnaie britannique/américaine.

Bien qu'il soit parmi les premiers, Xiaomi ne sera probablement pas le dernier à proposer un appareil photo de 200 mégapixels cette année. Une photo prise dans la nature d'un téléphone Motorola non commercialisé plus tôt dans l'année suggère également que Moto pourrait bien devancer Xiaomi sur le marché.

Samsung a annoncé pour la première fois son capteur Isocell HP1 de 200 mégapixels en septembre 2021, et l'a suivi depuis avec le HP3. Et - alors que Xiaomi et Motorola pourraient être les premiers à lancer l'un de ces capteurs dans un téléphone - nous ne savons pas si ou quand Samsung en utilisera un dans ses propres appareils.

Plus de mégapixels ne signifie pas nécessairement de meilleures photos, en particulier en basse lumière, mais le capteur de Samsung offre la possibilité de pixel bin, en combinant des groupes de pixels pour créer des onces plus grandes si nécessaire, afin d'attirer plus de lumière. L'Isocell HP1 est également capable de filmer des vidéos 8K à 30fps.

Comme toujours, c'est à l'usage que l'on peut juger de la qualité du produit. Si ces téléphones sont lancés avec le capteur de Samsung, nous serons enfin en mesure de déterminer la qualité exacte de ces capteurs de 200 mégapixels.

Écrit par Cam Bunton.