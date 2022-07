Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi a levé le voile sur ses téléphones de la série 12S, deux des trois nouveaux modèles venant compléter les Xiaomi 12 et 12 Pro sortis plus tôt cette année.

Les Xiaomi 12S et 12S Pro ont été annoncés lors de l'événement en ligne du 4 juillet de la société et, comme le fleuron Xiaomi 12S Ultra également lancé, ils sont équipés d'un système de caméra "co-engineered" avec Leica.

Le 12S et le 12S Pro sont largement similaires, sauf pour la taille de l'écran et les spécifications de la caméra arrière. Le modèle standard, plus petit, est doté d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le modèle Pro passe à 6,73 pouces.

Tous deux fonctionnent avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, et peuvent être équipés d'une mémoire interne de 256 Go et de 12 Go de RAM.

L'appareil photo arrière de marque Leica sur le 12S offre une caméra principale de 50 mégapixels (Sony IMX707), un ultra-large de 13 mégapixels et un téléobjectif/macro de 5 mégapixels, tandis que l'équivalent sur le 12S Pro utilise des capteurs de 50 mégapixels.

La caméra frontale est de 32 mégapixels et se trouve derrière une découpe en forme de trou au centre de l'écran.

La batterie du 12S est de 4 500 mAh, avec une charge rapide de 67 W (filaire). Le modèle Pro est doté d'une batterie de 4 600 mAh et d'un système de charge rapide de 120 W (avec fil). Les deux modèles disposent d'une recharge rapide sans fil de 50W et d'une recharge inversée de 10W.

Les Xiaomi 12S et 12S Pro seront d'abord en vente en Chine continentale, en blanc, noir, violet et vert. Les détails sur un déploiement mondial n'ont pas encore été révélés.

