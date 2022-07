Xiaomi dévoile le 12S Ultra, son superbe vaisseau amiral doté d'un méga appareil photo.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi a enfin dévoilé son dernier téléphone de la marque "Ultra", et le premier flagship ultra-premium de son partenariat avec Leica : Le Xiaomi 12S Ultra.

Il est clair qu'avec le 12S Ultra, Xiaomi tente de faire une déclaration, tout comme il l'a fait dans le passé avec d'autres modèles " Ultra ". Tout, du design à la puissance interne, en passant par les capacités de l'appareil photo, place ce téléphone au sommet de sa gamme de produits.

Xiaomi a beaucoup parlé de son partenariat avec Leica qui a débuté cette année, et qui implique une collaboration sur la qualité des résultats issus du matériel photo.

À l'arrière, le téléphone fait un grand étalage des caméras, en les plaçant dans une énorme protubérance ronde en verre qui domine le tiers supérieur de l'arrière du téléphone.

Cela rappelle un design utilisé par Nokia sur ses téléphones phares Lumia il y a quelques années, mais plutôt que d'être une simple partie fonctionnelle du téléphone, c'est aussi un élément clé de son design. Cependant, il est doté d'une finition de type cuir et d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

En ce qui concerne les spécifications de l'appareil photo, il s'agit d'un ensemble assez impressionnant de capteurs, avec en tête le capteur Sony IMX989 de 50,3 mégapixels de 1 pouce. C'est l'un des plus grands capteurs jamais apparus sur un smartphone, et il est rejoint par un zoom ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif périscope de 48 mégapixels.

Les modèles de la série Xiaomi 12S utilisent la plateforme phare Snapdragon 8+ Gen 1. Avec son architecture de traitement en 4 nm, il s'agit du dernier chipset haute performance de la division mobile de Qualcomm.

Il est associé à une mémoire vive de 8 ou 12 Go et à un espace de stockage de 256 ou 512 Go, ainsi qu'à une grande batterie de 4860 mAh avec une charge filaire rapide de 67W et une charge sans fil de 50W.

Parmi les autres détails, citons un écran AMOLED de 6,73 pouces, avec une résolution de 3200 x 1440, une luminosité de pointe de 1500 nits et des taux de rafraîchissement adaptatifs de 120hz qui peuvent atteindre aussi bas que 1Hz lorsque cela est nécessaire.

Il est compatible avec Dolby Vision et offre un support 10 bits pour plus d'un milliard de couleurs, ainsi que la prise en charge des normes HDR10+, HLG et HDR10. Il fonctionne également sous Android 12, mais avec la peau MIUI 13 de Xiaomi par-dessus.

Le téléphone sera initialement mis en vente en Chine, avec un lancement mondial plus large attendu plus tard, et il sera expédié en Classic Black et Verdant Green.

