Lancement du Poco F4 : Le téléphone le plus économique fait peau neuve

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Quelques mois après avoir lancé la version GT, Poco a lancé l'édition régulière du F4. Comme l'année dernière, il est alimenté par le processeur Snapdragon 870, mais il est livré avec un nouveau design.

Il semble que la décision d'opter à nouveau pour le Snapdragon 870 soit similaire à la motivation de son choix pour le Poco F3 de 2021: vitesse, efficacité de la batterie et prix.

Il est rejoint soit par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et est équipé d'une grande chambre à vapeur mise à jour pour s'assurer qu'il peut fonctionner au maximum de ses performances pendant de longues périodes sans surchauffe. Comme pour tout téléphone rapide, vous disposez également de RAM LPDDR5 et de stockage UFS 3.1.

Même l'écran possède des qualités dignes d'un flagship, offrant des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1300 nits sur la dalle AMOLED de 6,67 pouces, qui présente également des taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz pour des interactions super réactives avec l'écran tactile.

Il est également rejoint par des haut-parleurs stéréo alimentés par Dolby Atmos pour offrir ce que Poco appelle "un son dynamique et cristallin".

Contrairement à certains des autres appareils récents de Xiaomi, le Poco F3 ne prend pas en charge la recharge rapide de 120W de la société. Au lieu de cela, vous obtenez une charge de 67W qui peut recharger la batterie de 4500mAh en environ 38 minutes à partir du plat.

Cependant, la société est confiante dans la capacité de sa batterie à continuer à fonctionner. Elle peut offrir jusqu'à 10 heures de jeu ou 21 heures de lecture vidéo, selon le communiqué de presse. Nous ne manquerons pas de vérifier ces affirmations lorsqu'il arrivera sur le marché.

En ce qui concerne les caméras, nous avons affaire à une composition similaire à celle du Poco F4 GT. Il y a un capteur primaire de 64 mégapixels rejoint par l'ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels à faible résolution.

Tout cela est emballé dans un appareil qui a connu une refonte majeure par rapport au Poco F3. Il est beaucoup plus carré en apparence, y compris le boîtier de l'appareil photo. Il ne fait également que 7,7 mm d'épaisseur, ce qui en fait l'un des téléphones les plus minces commercialisés par la société jusqu'à présent.

Le téléphone sera disponible à la vente en trois couleurs : Night Black, Moonlight Silver et Nebula Green. Le prix dépendra du moment où vous le commanderez et de la variante que vous choisirez.

Si vous êtes assez précoce et que vous commandez entre le 27 juin et le 2 juillet, vous obtiendrez la version 6 Go/128 Go pour 279 £ et la version plus puissante 8 Go/256 Go pour 329 £. Si vous ratez la période de pré-commande, le prix sera respectivement de 379 £ et 429 £.

squirrel_widget_12853346

Écrit par Cam Bunton.