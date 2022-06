Le Xiaomi 12S pourrait apporter une augmentation de puissance aux téléphones phares en milieu d'année.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Des détails sur les plans de Xiaomi pour une mise à jour de mi-année de sa famille d'appareils phares ont été révélés, qui pourrait être lancée sous la forme du 12S - ou peut-être du 12T.

Effectuer une mise à jour de milieu d'année n'est pas quelque chose de nouveau pour l'entreprise : Xiaomi et Redmi ont tous deux, au cours des années précédentes, lancé des appareils avec un nouveau matériel de base. Xiaomi a souvent appelé ces appareils T, tandis que Redmi utilise souvent la lettre S - bien qu'il y ait parfois des variations régionales dans la dénomination - et nous avons également vu précédemment le Xiaomi 11i.

La fuite des spécifications pour les appareils à venir suggère une mise à jour du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12 Pro avec Snapdragon 8+ Gen 1. Il y a également des murmures qu'il pourrait y avoir une version Dimensity 9000 du Xiaomi 12S Pro - bien que nous soupçonnions que cela soit destiné au marché chinois.

Xiaomi 12S

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/512GB

Snapdragon 8+ Gen 1



Xiaomi 12S Pro

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/512GB

120W

Snapdragon 8+ Gen 1



Xiaomi 12S Pro

8GB/256GB

12GB/512GB

Dimensity 9000- Mukul Sharma (@stufflistings) 20 juin 2022

Sinon, la fuite suggère qu'il n'y a pas d'énormes changements par rapport aux modèles Xiaomi 12 existants et c'est ce que nous attendions - alors qu'il y a toujours une anticipation pour le lancement potentiel du Xiaomi 12 Ultra.

Il devrait y avoir différentes configurations, avec 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage.

Il reste à voir exactement comment Xiaomi va nommer ces appareils sur la scène mondiale, mais le rythme des sorties de téléphones peut devenir un peu décourageant. Alors que les appareils sont sortis depuis un certain temps en Chine, avec un retard dans la sortie au niveau mondial, les mises à jour peuvent sembler arriver quelques mois seulement après la mise en vente de la version précédente.

Nous avons une liste des appareils Xiaomi ici même, mais il est clair que faire un choix sur le téléphone à acheter pourrait bientôt devenir un peu plus confus.

Écrit par Chris Hall.