La série Redmi Note 12 pourrait être lancée en octobre 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Redmi est l'un des fabricants de smartphones les plus agressifs, qui propose un certain nombre de modèles sous l'égide de la société mère Xiaomi et qui s'adresse au segment le plus abordable du marché.

La série Redmi Note est le plus intéressant de ces modèles, un appareil de milieu de gamme solide qui offre de bonnes performances et un bon rapport qualité-prix. Son cycle de rafraîchissement est rapide, d'autant plus qu'il est souvent lancé en Chine avant de l'être à l'international, de sorte qu'il semble toujours y avoir une nouvelle version du Redmi Note sur le point d'être lancée.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de ce qui est supposé être le Redmi Note 12 - nous avons déjà signalé qu'il passait par la certification en avril - bien que cela puisse être beaucoup trop tôt pour être le même appareil.

Le Redmi Note 12 aurait une triple caméra à l'arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels et un écran plat avec une caméra à trou central, ce qui ne semble pas très différent du Redmi Note 11 - dont il existe environ sept modèles différents.

Ce que nous ne savons pas, c'est ce qui alimentera ce nouveau combiné. Il est probable qu'il offre une gamme de matériel différent en fonction du modèle, du Snapdragon de milieu de gamme au matériel Dimensity de MediaTek.

La date suggérée d'octobre correspondrait au lancement du Redmi Note 11 en Chine, mais ne vous attendez pas à ce que ces appareils apparaissent dans d'autres régions avant janvier 2023.

Il est encore tôt et nous nous attendons à en savoir beaucoup plus sur cette nouvelle série de téléphones avant leur lancement.

Écrit par Chris Hall.