(Pocket-lint) - Après un lancement réussi en Chine en mars, la série de téléphones de jeu Black Shark 5 est désormais disponible sur les marchés mondiaux.

Composée des Black Shark 5 et 5 Pro standard, la gamme partage plusieurs spécifications mais le traitement et les caméras sont différents.

Chacun dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le taux d'échantillonnage tactile est de 720 Hz. Il y a aussi des boutons magnétiques pop-up trugger.

Les deux appareils sont dotés de la double SIM et de la 5G, et sont équipés d'une batterie de 4 650 mAh. La couche Android JoyUI 13 de la marque est préinstallée (elle est basée sur le MIUI de Xiaomi).

Cependant, le Black Shark 5 Pro fonctionne avec le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, alors que le modèle standard contient le Snapdragon 870.

Les graphismes diffèrent également, le 5 Pro étant équipé d'Adreno 730 et le 5 d'Adreno 650.

Le 5 Pro dispose d'une option de mémoire vive plus importante, qui peut aller jusqu'à 16 Go de mémoire LPDDR5 (6400 MHz) et 256 Go de stockage.

Le Black Shark 5 standard offre jusqu'à 8 Go de RAM LPDDR5 (5500 MHz) et 256 Go de stockage.

Tous deux ont un système de caméra à triple objectif à l'arrière, bien que le Pro ait une caméra principale de 108 mégapixels, un ultra-large de 13 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Le 5 standard est divisé en 64 mégapixels, 13 mégapixels et 2 mégapixels,

Chacun des téléphones partage les mêmes spécifications de caméra frontale - 16 mégapixels.

Le prix du Black Shark 5 commence à £439 / $549 / €549, tandis que le Black Shark 5 Pro commence à £639 / $799 / €799.

Écrit par Rik Henderson.