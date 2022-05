Le partenariat entre Xiaomi et Leica est susceptible d'orner le Xiaomi 12 Ultra pour un lancement en juillet 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi et Leica ont officiellement confirmé leur partenariat, en travaillant ensemble sur l'imagerie mobile. Xiaomi n'est pas la première entreprise à s'associer avec Leica - Huawei utilise des caméras de marque Leica sur ses téléphones depuis un certain temps.

Ce qui est intéressant dans l'annonce de Xiaomi et de Leica, c'est la confirmation que le "premier smartphone phare en matière d'imagerie" développé par l'association sera lancé en juillet.

Les rumeurs entourant le Xiaomi 12 Ultra n'ont pas manqué, il est donc probable que ce soit le téléphone qui sera annoncé.

On n'en sait pas plus sur l'accord, mais on a déjà vu des marques comme Zeiss et Hasselblad apparaître sur des appareils d'autres marques ces dernières années, dans ce qui ressemble souvent à une tentative de renforcer les références du fabricant du téléphone et d'ajouter un peu de "patrimoine" aux revendications.

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 23 Peut 2022

Xiaomi et @leica_camera ont officiellement conclu un partenariat stratégique mondial dans le domaine de l'imagerie mobile.



En combinant l'image légendaire et la technologie innovante, attendons-nous à une nouvelle ère de la photographie mobile en juillet ! pic.twitter.com/GyFut9ZTlg- Xiaomi (@Xiaomi) 23 mai 2022

Alors que les deux parties diront qu'elles travaillent ensemble sur la solution, il est souvent difficile de voir quels sont les résultats : pour la relation Huawei, par exemple, l'ajout d'un objectif mono a été assimilé aux appareils photo argentiques classiques de Leica ; avec Zeiss et Vivo, nous avons vu l'évolution d'un certain nombre de filtres et d'effets Zeiss.

Mais en fin de compte, ces jumelages ne donnent pas l'impression de rechercher l'éclat photographique, ils ressemblent plutôt à un exercice de marketing.

De plus en plus, le discours sur l'IA et la photographie informatique nous donne l'impression qu'un siècle de prouesses en matière d'imagerie optique ne se traduit pas immédiatement par de superbes appareils photo sur un smartphone.

Nous sommes prêts à prouver que nous avons tort - en fait, nous serions ravis que ce partenariat produise le meilleur téléphone à appareil photo du marché - mais nous ne pensons pas que ce sera le cas.

Écrit par Chris Hall.