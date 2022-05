Xiaomi pourrait sortir une mise à jour du 12 Pro avec Snapdragon 8 Gen 1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi pourrait prévoir de sortir une version mise à jour de son smartphone Xiaomi 12 Pro doté du Snapdragon 8 Gen 1 Plus et appelé Xiaomi 12S Pro.

Ces dernières années, il est devenu courant que certains fabricants mettent à jour leurs appareils avec une nouvelle itération lorsque du nouveau matériel est publié. Nous avons vu cela de la part de OnePlus, en publiant un modèle T - et nous voyons maintenant cela de la part d'autres fabricants également.

La mise à jour verrait le Snapdragon 8 Gen 1 Plus dans le smartphone phare de Xiaomi (bien qu'il y ait aussi des rumeurs d'un Xiaomi 12 Ultra) - alors qu'il y a aussi des rumeurs que ce matériel Qualcomm non sorti sera annoncé le 20 mai.

Il y a beaucoup d'incertitude dans ce rapport particulier, bien que la source, appelée Digital Chat Station sur Weibo, ait l'habitude de divulguer de telles informations.

Il semble que cela pourrait être la seule mise à jour que le Xiaomi 12S Pro offre, s'en tenant à l'écran et aux autres caractéristiques que le téléphone offre déjà.

Cela soulève une question, cependant, sur la durabilité de ce processus. Au cours des dernières années, nous avons vu un certain nombre de marques passer d'une gamme compréhensible d'appareils, à un désordre fragmenté, où un appareil n'est sur le marché que depuis 6 mois avant d'être remplacé.

Dans certains cas, notamment lorsqu'un appareil est lancé en premier en Chine, il peut être tout juste disponible dans d'autres régions (comme l'Europe) lorsqu'un nouveau remplacement est annoncé.

Le marché des smartphones est donc de plus en plus compliqué à naviguer. Prendre chaque marché isolément, c'est bien, mais vivre dans un marché mondialisé, où chacun peut voir ce qui est lancé ailleurs et parfois acheter facilement en ligne des appareils importés, signifie que les clients ne savent jamais vraiment où se situe leur appareil ni combien de temps il pourrait être le meilleur téléphone pour eux.

Cependant, les téléphones étant très compétitifs, cette montée en puissance ne semble pas avoir de fin : offrir de meilleures spécifications sur le papier semble actuellement plus important que d'investir dans l'expérience utilisateur à long terme.

Comme nous l'avons dit, dans ce rapport particulier, il y a beaucoup d'incertitude, mais avec le lancement agressif des appareils de Xiaomi, nous ne serions pas surpris si c'était vrai.

Écrit par Chris Hall.