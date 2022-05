Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En ce qui concerne les habillages Android, peu sont aussi lourds dans leur approche que l'habillage MIUI de Xiaomi. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, et certaines choses peuvent ne pas se comporter de la manière dont vous êtes habitué ou ressembler à ce que vous êtes devenu familier.

Donc, si vous avez un appareil Xiaomi de la série 12 - ou tout autre téléphone fonctionnant avec la dernière version de MIUI basée sur Android 12 - il y a beaucoup de choses à modifier ici pour le rendre vôtre. Regardez la vidéo ci-dessous ou lisez la suite pour un guide écrit :

Dans sa dernière version de MIUI, Xiaomi a changé les choses en ce qui concerne les notifications et les boutons de réglage rapide. Un glissement vers le bas à partir de la droite lance le " Centre de contrôle ", qui vous permet d'accéder rapidement à certains paramètres, tandis qu'un glissement vers la gauche fait apparaître les notifications.

Cependant, si vous voulez que les choses redeviennent comme avant, avec les notifications et les paramètres rapides qui s'affichent d'un simple glissement, c'est possible. Il suffit d'aller dans Paramètres > Notifications et Centre de contrôle. Trouvez "Style du centre de contrôle" et choisissez "Ancienne version". Maintenant, lorsque vous faites glisser le curseur vers le bas, les boutons de réglage et les notifications s'affichent de la manière traditionnelle d'Android.

Si vous décidez que vous aimez le nouveau design du centre de contrôle, vous pouvez le rendre plus utile en ajoutant des boutons de commande pour la maison intelligente. Par exemple, si vous avez installé Google Home, vous pouvez y ajouter des commandes Google Home pour allumer et éteindre facilement vos produits domestiques intelligents.

Il suffit d'aller dans Réglages > notifications et centre de contrôle et de sélectionner "Maison intelligente". Si vous avez installé Google Home, vous devriez voir apparaître "Home" dans la liste. Touchez-le, et maintenant, lorsque vous faites descendre le centre de contrôle, il se remplit de grands widgets de contrôle pour vos appareils.

Lorsque vous installez des applications sur le téléphone Xiaomi, MIUI analyse le téléchargement pour s'assurer qu'il est sûr. Cependant, cette opération est largement inutile pour les applications du Play Store, car elles sont généralement toutes sûres à installer grâce à la vérification Play Protect. Heureusement, vous pouvez désactiver cette analyse.

Le moyen le plus simple est d'aller sur le Play Store et de trouver une application ou un jeu que vous voulez installer. Téléchargez-la et installez-la. Lorsque l'écran d'analyse s'affiche, cliquez sur le bouton des paramètres dans le coin supérieur. Désactivez l'option "Analyser les applications de la boutique Google Play" et vous ne devriez plus voir l'interface d'analyse lorsque vous téléchargez de nouvelles applications.

Lorsque vous accédez à l'écran des applications récentes en faisant glisser le curseur vers le haut et en le maintenant enfoncé, vous voyez apparaître des vignettes d'aperçu des applications, mais il arrive que vous souhaitiez brouiller les informations. Après tout, vous pouvez avoir un fil de conversation ou des informations personnelles affichées. Pour les brouiller, rendez-vous dans les paramètres de l'écran d'accueil en pinçant deux doigts sur l'écran d'accueil et en appuyant sur le bouton des paramètres. Appuyez ensuite sur "plus".

Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez l'option " Blur app previews ". Touchez-la et faites basculer toutes les applications que vous souhaitez rendre floues dans l'affichage des applications récentes.

Par défaut, lorsque vous installez une nouvelle application sur le Xiaomi 12 Pro, une icône d'application apparaît sur l'écran d'accueil. Si vous aimez garder vos applications organisées, ce n'est évidemment pas idéal. Vous pouvez cependant les empêcher d'apparaître ici si vous avez activé le tiroir d'applications.

Donc, faites glisser votre tiroir d'applications vers le haut et appuyez sur l'icône de menu à trois lignes en haut à droite. Désactivez maintenant l'interrupteur situé à côté de "Placer les nouvelles applications sur l'écran d'accueil". Maintenant, chaque fois que vous téléchargez une nouvelle application, elle ne s'affiche pas sur votre écran d'accueil. Elle ira dans le tiroir d'applications.

Lorsque vous configurez votre téléphone Xiaomi pour la première fois, la fréquence de rafraîchissement de son écran est automatiquement réglée pour varier de manière dynamique en fonction du contenu de l'écran. Cela permet d'économiser la batterie. Toutefois, si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez forcer l'écran à conserver un taux de rafraîchissement plus élevé ou plus faible, vous pouvez le paramétrer de cette façon.

Si vous voulez qu'il soit constamment à 120 Hz pour voir comment cela affecte la netteté et la fluidité, allez dans Paramètres > Affichage > Taux de rafraîchissement, puis choisissez "Personnalisé". Vous pouvez alors choisir entre 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz.

Oui, vous avez bien lu. Le Xiaomi 12 Pro peut mesurer votre fréquence cardiaque, et il le fait avec le capteur d'empreintes digitales à l'écran. Il suffit d'aller dans Paramètres > Fonctions spéciales, puis de choisir " Fréquence cardiaque ".

Appuyez sur " Start ", puis maintenez votre pouce sur la zone du scanner d'empreintes digitales de l'écran. Nous ne vous suggérons pas de l'utiliser comme principal scanner de fréquence cardiaque, car comparé aux données de fréquence cardiaque de notre smartwatch, il était loin d'être précis, ou même cohérent.

Les fenêtres d'application flottantes constituent une autre "fonctionnalité spéciale". Vous n'avez rien à faire pour l'activer. Il vous suffit d'aller dans la vue des applications récentes et d'appuyer longuement sur l'aperçu de l'application que vous souhaitez transformer en fenêtre flottante pour voir apparaître des boutons flottants. Appuyez sur celui qui ressemble à un petit carré à l'intérieur d'un plus grand.

Il existe également d'autres méthodes pour la lancer. Par exemple, si vous voulez une application qui n'est pas ouverte dans la vue des applications récentes, vous pouvez ouvrir la vue des applications récentes et vous devriez voir un onglet qui dit "Fenêtres flottantes" en haut. Appuyez dessus, puis choisissez l'application que vous voulez. Vous pouvez également faire glisser vers le bas la barre de notification de n'importe quelle application qui apparaît à l'écran lorsque vous utilisez le téléphone.

Cette application apparaît alors comme une fenêtre flottante au-dessus de ce qui se trouve sur votre écran. Vous pouvez la redimensionner en faisant glisser l'un des coins inférieurs, vous pouvez la déplacer en la faisant glisser par la barre supérieure, ou vous pouvez la faire remplir l'écran en la faisant glisser sur la barre inférieure. Plutôt pratique.

Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est l'un de nos éléments préférés sur un appareil MIUI. Elle s'appelle " Super fonds d'écran " et signifie essentiellement que l'affichage permanent, le fond d'écran de verrouillage et le fond d'écran d'accueil font une transition transparente les uns dans les autres. C'est un effet vraiment cool.

Allez dans Paramètres > Fond d'écran et choisissez "Super fond d'écran". Vous devriez maintenant voir cinq options. Choisissez-en une, et prévisualisez l'effet en tapant sur l'écran pour faire la transition entre les trois écrans. Lorsque vous trouvez celle qui vous plaît le plus, appuyez sur "Appliquer". Maintenant, lorsque vous réveillez votre téléphone, vous verrez cet effet impressionnant.

Si vous passez d'un autre téléphone Android à Xiaomi pour la première fois, vous trouverez peut-être la vue en grille de l'écran des applications récentes un peu frustrante. Mais, si vous le souhaitez, vous pouvez la changer pour une vue horizontale plus classique.

Il vous suffit d'aller dans Réglages > Écran d'accueil et de trouver l'option " Classer les éléments dans les Récents ". Appuyez sur la version horizontale, et maintenant vous aurez une vue plus standard que vous pouvez faire glisser facilement.

Si le tiroir d'applications est activé, vous aurez probablement remarqué des onglets en haut avec des noms de catégories. MIUI crée ces groupes automatiquement et les remplit avec des apps pertinentes. Mais, si vous ne les voulez pas, ou si vous voulez créer les vôtres, vous pouvez le faire.

Ouvrez simplement Paramètres > Écran d'accueil, puis appuyez sur " Écran d'accueil ". Appuyez ensuite sur "Gérer les catégories d'applications". Ici, vous pouvez soit utiliser la bascule en haut pour désactiver complètement les catégories, soit supprimer celles que vous ne voulez pas en appuyant sur le "X" à côté des étiquettes, soit les réorganiser en faisant glisser les barres sur le côté.

Si vous voulez créer votre propre catégorie, appuyez simplement sur "+ Personnalisé" en bas. Entrez un nom de catégorie comme " messagerie ", puis choisissez toutes vos applications de messagerie dans la liste et appuyez sur la coche dans le coin supérieur pour confirmer.

Il s'agit de la possibilité de réveiller votre téléphone en appuyant deux fois sur l'écran ou en soulevant simplement le téléphone. Allez dans Réglages > Affichage permanent et écran de verrouillage, puis activez les options " Soulever pour réveiller " et " Double touche ". Elles sont juste à côté l'une de l'autre.

Lorsque vous tapez sur le clavier ou que vous faites défiler certaines listes et certains écrans, vous sentez un petit coup subtil. C'est ce qu'on appelle le retour haptique, et vous pouvez en fait en régler l'intensité. Pour ce faire, allez dans Réglages > Son et vibration, et faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez l'option "Retour haptique". Désactivez-la si vous n'en voulez pas, ou faites glisser le curseur de haut en bas jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau souhaité.

Android 12 est livré avec un mode intégré pour une main, mais MIUI ne le rend pas facile à trouver. L'activer signifie que vous pouvez glisser vers le bas sur votre écran pour faire descendre les zones difficiles à atteindre. Pour activer la fonctionnalité, allez dans Paramètres > Paramètres supplémentaires > Mode à une main, et basculez-la sur. Maintenant, il vous suffit de glisser vers le bas près du bord inférieur.

Le logiciel de Xiaomi permet de régler très précisément l'apparence de votre écran. Si vous vous rendez dans Paramètres > Affichage, puis dans " Schéma de couleurs ", vous verrez un certain nombre d'options prédéfinies parmi lesquelles choisir. Faites défiler jusqu'en bas et vous pourrez également régler la température de la balance des blancs.

Cependant, si vous allez dans les paramètres avancés, vous pouvez choisir entre les profils de couleur P3 et sRGB, puis entrer dans le vif du sujet en réglant les teintes rouge, verte et bleue, ou même régler le contraste, le gamma et la saturation selon vos préférences. Ne vous inquiétez pas si vous vous trompez, vous pouvez simplement appuyer sur "restaurer les valeurs par défaut" en bas de l'écran à tout moment.

Alors voilà, juste quelques trucs et astuces pratiques à essayer. Et croyez-nous quand nous disons que cela ne fait qu'effleurer la surface, il y a beaucoup plus à régler et à jouer avec le logiciel MIUI. Alors n'ayez pas peur de fouiller dans le menu des paramètres.

