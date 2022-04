Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série de téléphones 12 de Xiaomi est sur le point de recevoir un nouvel ajout - selon une récente fuite - ce qui signifie que nous pourrions enfin avoir une réponse à la question "où est le modèle 'Lite' de cette année ?".

Des photos en direct du produit en main montrent ce qui est prétendu être le Xiaomi 12 Lite et - tout comme le Mi 11 Lite de 2021 - il montre un téléphone plus mince et plus carré que le reste de la série Xiaomi 12.

L'appareil en main a des bords complètement plats et un dos plat, mais avec un design de boîtier de caméra qui le marque clairement comme faisant partie de la famille Xiaomi 12. Il a également des bords étonnamment minces tout autour de l'écran.

À nos yeux, il semble un peu plus épais que le Xiaomi 11 Lite, mais il ressemble toujours à un appareil assez fin, et ce sera sans aucun doute une grande partie de son attrait. Espérons simplement qu'il se décline en quelques couleurs plus intéressantes, et pas seulement en " gris ". (Nous avons un faible pour le Xiaomi Mi 11 Lite vert).

La fuite a été initialement partagée sur Weibo, et a ensuite été reprise sur Twitter par @TechnoAnkit1, qui a également posté un tweet avec certaines des spécifications attendues.

Il est affirmé que l'écran à l'avant sera un écran OLED de 6,55 pouces de résolution full HD+ avec un support Dolby Vision et des taux de rafraîchissement de 120 Hz. En interne, il sera alimenté par le processeur Snapdragon 778 et disposera d'une charge filaire rapide de 67W.

Les autres spécifications comprennent une caméra primaire de 108 mégapixels, rejoignant deux autres capteurs de spécification inconnue, plus une caméra selfie de 32 mégapixels à l'avant, perforée dans le haut de l'écran.

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia et plus Par Chris Hall · 28 Avril 2022

Écrit par Cam Bunton.