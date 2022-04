Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Poco a dévoilé le dernier smartphone à se battre pour la couronne de " flagship killer ", et il s'appelle le Poco F4 GT. Il s'agit du Poco F4 GT. D'après ce que l'on peut voir, il cherche à s'appuyer sur l'excellente réputation du F3, en offrant des performances de haut niveau à une fraction du prix des téléphones phares de grande marque.

Comme vous vous en doutez, cela signifie que le téléphone est construit autour de la plateforme Snapdragon 8 Gen 1. Cela signifie qu'il dispose du même type de puissance que les OnePlus 10 Pro et Oppo Find X5 Pro.

Cette puissance est associée à la fois à la RAM LPDDR5 et à l'espace de stockage UFS 3.1 pour s'assurer que le téléphone fonctionne aussi vite et aussi bien que n'importe quel autre appareil sur le marché, en particulier lorsqu'il est associé au système de double chambre à vapeur qui maintient les internes au frais sous charge.

Il est donc clair que Poco est vraiment à la recherche de cette performance rapide, et cela s'étend également au département de charge. C'est le dernier des téléphones de Xiaomi à être livré avec le chargeur 120W, stupidement rapide, qui permet de recharger la batterie de 4700mAh en un rien de temps. (Dans notre test du Black Shark 4 Pro, ce chargeur pouvait virtuellement recharger une batterie entière en 15 minutes environ).

S'inspirant du Black Shark 4 Pro, le F4 GT est équipé de boutons d'épaule magnétiques intégrés (ou gâchettes), qui peuvent être éjectés et réinsérés physiquement à l'aide d'un simple interrupteur. Vous pouvez les utiliser pendant le jeu ou programmer des raccourcis en dehors des jeux pour faire des choses comme prendre une capture d'écran ou lancer rapidement l'appareil photo.

Parmi les autres détails, citons le grand écran AMOLED plat de 6,67 pouces situé à l'avant, qui est équipé d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une prise en charge des couleurs sur 10 bits, ainsi que d'un échantillonnage tactile de 480 Hz pour garantir la réactivité de toute interaction avec l'écran. Il y a un système de triple caméra à l'arrière aussi, bien que le communiqué de presse de Poco ne donne pas de détails sur ceux-ci.

Le Poco F4 GT sera disponible en trois couleurs : Stealth Black, Knight Silver et Cyber Yellow. Il existe deux variantes, la version 8GB/128GB coûtant 599 € et l'option 12GB/256GB étant proposée à 699 € en Europe.

Parallèlement au téléphone, Poco a également révélé sa première smartwatch. Appelée Poco Watch, elle est dotée d'un écran tactile AMOLED carré de 1,6 pouce à l'avant et est équipée de plus de 100 visages de montre.

Elle peut également être utilisée pour suivre l'activité quotidienne, la forme physique et l'exercice avec 100 modes d'exercice couvrant tout, de la course à pied au cyclisme en passant par les exercices de gym en salle et la randonnée. Elle peut également suivre votre sommeil nocturne et surveiller votre saturation en oxygène sanguin.

La batterie de la montre durera deux semaines avec une charge complète. Poco n'a pas encore annoncé le prix de la montre, mais nous pensons qu'elle sera très abordable.

Écrit par Cam Bunton.