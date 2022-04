La fuite des spécifications du Xiaomi 12 Lite s'ajoute au listing de certification

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons déjà vu les Xiaomi 12 et 12 Pro lancés dans le monde entier, mais ils seront bientôt rejoints par une alternative plus abordable, si l'on en croit les récentes listes de certification et les fuites de spécifications.

Un Xiaomi 12 Lite 5G serait à l'horizon, et pourrait être lancé aux côtés du Xiaomi 12 Ultra dont la rumeur parle également.

Il est apparu dans les listes de la FCC, du TKDN et de la CEE dernièrement - chacune étant nécessaire pour l'approbation de sa technologie sans fil - et maintenant une liste complète des spécifications a été publiée par le serial leaker Yogesh Brar.

Selon son fil Twitter, le 12 Lite 5G sera doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120HZ.

Il sera livré avec 6 ou 8 Go de RAM, selon le modèle, plus 128 ou 256 Go de stockage.

Xiaomi 12 Lite 5G

(rumeur)



-6.55" FHD+ AMOLED, 120Hz

-Qualcomm Snapdragon 778G

-6/8GB de RAM

-128/256GB de stockage

-Caméra arrière- 64MP (OIS) + 8MP (UW) + 5MP (macro)

-Caméra avant - 16MP

-4 500mAh batterie, 67W de charge

-Android 12, MIUI 13

-In-display Fingerprint, Hi-Res Audio- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 11, 2022

Il y aura une unité de trois caméras à l'arrière, dit-il, composée d'une caméra principale de 64 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, plus un ultra large de 8 mégapixels et une macro de 5 mégapixels.

L'appareil photo frontal sera de 16 mégapixels.

Le téléphone sera alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G, qui est livré avec un modem 5G, tandis que la batterie sera de 4 500mAh. Elle prendra également en charge la charge rapide filaire de 67W.

Il y aura également un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Nous vous en dirons plus sur le Xiaomi 12 Lite 5G dès que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.