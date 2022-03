Lancement du téléphone de jeu Black Shark 5 en Chine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Black Shark, la sous-marque de téléphones de jeu de Xiaomi, a lancé deux nouveaux appareils en Chine, The Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro.

Comme vous pouvez vous y attendre, les deux intègrent des composants de haute spécification, le modèle Pro vantant le dernier et le meilleur SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Aucun produit de jeu n'oserait être vu sans éclairage RVB , donc les deux appareils comportent un logo illuminé sur le panneau arrière.

Les deux modèles sont disponibles avec une variété de configurations de stockage et dans une sélection de couleurs.

Le Black Shark 5 Pro peut être configuré avec 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM et avec 256 Go ou 512 Go de stockage.

Les prix sur la gamme Pro vont de 4199 CNY (environ 660 $) à 5499 CNY (environ 860 $).

Le Black Shark 5 standard est livré avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage avec des prix allant de 2799 CNY (440 $) à 3299 CNY (520 $).

Les deux modèles sont disponibles en noir ou en blanc, mais la version standard ajoute un gris au mélange. C'est une affaire assez monotone, mais au moins l'éclairage RVB peut pimenter un peu les choses.

Comme avec le Black Shark 4 , les deux téléphones peuvent bénéficier d'une charge rapide de 120 W et d'une batterie respectable de 4650 mAh.

Le 5 Pro reçoit un impressionnant appareil photo 108MP ainsi qu'un ultra large et un téléobjectif. La norme remplace le téléobjectif par une macro et rétrograde le capteur principal à 64 Go.

Les deux obtiennent un AMOLED 144 Hz de 6,67 pouces avec 1300 nits de luminosité maximale.

On ne sait pas encore quand ni où ces téléphones seront lancés en dehors de la Chine, mais nous ne pouvons pas imaginer que nous attendrons trop longtemps.

Écrit par Luke Baker.