Rumeurs, actualités et fonctionnalités du Xiaomi 12 Ultra

(Pocket-lint) - Alors que la série Xiaomi 12 pourrait être entièrement dévoilée et commencer à tomber entre les mains des gens, le produit phare haut de gamme de la gamme, le 12 Ultra, n'est toujours pas officiel, en plus d'être soumis à un déluge de rumeurs et de fuites sur ses spécifications et fonctionnalités. .

Si et quand l'Ultra est dévoilé, il s'agira probablement de la vitrine à la fine pointe de tout ce que Xiaomi peut entasser dans un téléphone moderne, avec des options d'appareil photo améliorées et les spécifications les plus élevées en ce qui concerne son écran et son chipset.

Peut-être juillet, août 2022

À partir de 1 199 £ ?

Nous n'avons pas encore de date précise sur le lancement probable du téléphone à partir d'une source officielle, mais il y a des rumeurs qui circulent sur le moment où le 12 Ultra pourrait faire ses débuts. Plus récemment, une nouvelle entrée repérée dans la base de données interne de Xiaomi a potentiellement corroboré certaines de ces affirmations.

L'hypothèse de travail à ce stade est que le téléphone est destiné au troisième trimestre de 2022, en juillet ou en août, en fonction du moment où Xiaomi a publié les précédentes variantes Ultra de ses smartphones.

En ce qui concerne la question du prix, vous pouvez supposer en toute sécurité que le téléphone coûtera cher, compte tenu de son statut de produit phare, et en prenant l'exemple du Xiaomi Mi 11 Ultra, qui a atterri à 1 199 £ lors de sa sortie.

Sans aucun mot officiel sur le prix, il n'y a aucune raison de supposer que le prochain téléphone sera nettement plus abordable, donc si vous êtes un grand fan de Xiaomi qui l'attend, vous voudrez peut-être vous préparer à un autre grand nombre.

Nouveau design

Grande unité de caméra circulaire ?

Les fuites les plus constantes que nous ayons vues autour du Xiaomi 12 Ultra se sont toutes concentrées sur un aspect important du téléphone : sa bosse de caméra. C'est quelque chose qui semble de plus en plus être le facteur le plus important dans l'apparence d'un téléphone, étant donné qu'un côté est un écran et que l'arrière est la partie qui peut être modifiée.

Et le 12 Ultra semble ne pas être intéressé à jouer les choses en toute sécurité - les indications sont qu'il va avoir un système de caméra massif et complexe qui occupe une grande partie du dos du téléphone dans une forme circulaire.

L'image ci-dessus est censée provenir d'un étui pour le téléphone qui a fui en décembre 2021, et elle correspond aux rendus et aux impressions écrites qui sont sortis avant et depuis lors.

D'une part, il s'agit indéniablement d'une unité de caméra très grande, mais nous avons également vu de nombreux téléphones au cours des dernières années donner jusqu'à la moitié de leur dos aux caméras, et si les spécifications que Xiaomi peut intégrer à la conception sont ça vaut le coup, nous ne voyons personne être trop dérangé par son apparence.

Taux de rafraîchissement de 120 Hz attendu

Résolution 2K basée sur un précédent

Nous n'avons pas non plus d'indication précise de l'affichage que le 12 Ultra utilisera, mais nous pouvons vous situer approximativement grâce au précédent établi par la ligne standard Xiaomi 12, qui servira de base pour le téléphone plus sophistiqué.

Ces combinés offrent des affichages de taux de rafraîchissement de 120 Hz, et la version Pro se situe à 6,7 pouces et une résolution 2K, ce qui donne des éléments d'une netteté vraiment impressionnante. Maintenant, savoir si le 12 Ultra peut réellement mettre à niveau sur ce point est une question ouverte, mais nous serions très surpris s'il arrivait avec des spécifications moins impressionnantes.

12 Pro a trois caméras 50MP

Il ressort clairement de la conception divulguée de la bosse de l'appareil photo du téléphone, si cette impression est exacte, que le 12 Ultra disposera d'un grand nombre d'appareils photo à exploiter lorsque vous prendrez des photos et des vidéos.

En utilisant à nouveau le Xiaomi 12 Pro comme référence, ce téléphone apporte trois appareils photo 50MP à la table, un tireur standard avec une option ultra large et téléobjectif chacun. Nous nous attendons à ce que ces trois options restent, même si elles pourraient être mises à niveau puisque le téléphone sort un peu plus tard que son frère.

Le nombre de découpes dans le cas illustré ci-dessus indique qu'il pourrait y avoir encore plus de choses - cela pourrait signifier qu'il y a un capteur de profondeur ou un objectif macro, ou simplement des systèmes de flash plus compliqués. Nous devrons probablement attendre plus d'informations pour en être sûr.

Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le Xiaomi 12 Ultra.

Un rapport indique qu'il y a une chance que Xiaomi ne publie pas du tout de 12 Ultra cette année, sur la base des numéros de modèle de sa base de données.

Une image de boîtier divulguée indique que le 12 Ultra aura une unité de caméra circulaire massive , avec de nombreuses découpes pour différents objectifs et pièces.

Une fuite apparente suggère que le 12 Ultra ne comportera plus d'écran arrière, comme le 11 Ultra, et spécule sur son chipset potentiel.

Un rapport du site de fans Xiaomiui indique qu'il pourrait y avoir deux modèles Ultra, un encore plus haut de gamme que l'Ultra normal et appelé Ultra Enhanced.

Écrit par Max Freeman-Mills.