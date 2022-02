Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au fur et à mesure que les niveaux de «rapport qualité-prix» disparaissent, peu de téléphones atteignent les niveaux de spécifications proposés pour le prix de la série K de la sous-marque de Xiaomi , Redmi. La même chose semble être vraie pour le prochain modèle K majeur, appelé K50 Pro.

Le K50 Pro est configuré pour intégrer le chipset le plus récent et le plus puissant de Qualcomm - le Snapdragon 8 Gen 1 . D'autres fonctionnalités haut de gamme devraient également être incluses, comme une batterie de 4700 mAh avec une charge rapide de 120 W, un système de triple caméra et - si cela ressemble à son prédécesseur - un écran AMOLED 120 Hz très lumineux.

Tout cela selon la dernière fuite de @OnLeaks, en collaboration avec Zoutons.ae , qui est livrée avec un ensemble de rendus haute résolution.

Ces rendus montrent un appareil avec une unité de caméra entièrement repensée, par rapport au précédent K40 Pro. La saillie en forme de pilule a été remplacée par une unité carrée/rectangulaire.

L'unité carrée comporte trois lentilles et repose sur un autre rectangle métallique argenté. Cette touche de design à elle seule lui permettra de conserver au moins une certaine distinction visuelle par rapport à la série Note récemment mise à jour .

Selon la fuite, le téléphone mesurera environ 8,7 mm d'épaisseur (hors bosse de l'appareil photo), ce qui le rend un peu plus épais que le K40 Pro. Il devrait cependant être légèrement plus court et plus étroit. Les modèles de base sont censés disposer de 6 Go de RAM et de 128 Go.

Les autres détails incluent un appareil photo principal de 64 mégapixels et un écran plat de 6,6 pouces avec une minuscule caméra perforée en haut au centre.

Les taux de rafraîchissement et la luminosité de l'affichage n'ont pas été mentionnés. Cependant, étant donné que le K40 Pro dispose d'un panneau de 120 Hz avec une luminosité maximale de 1300 nits, il serait très surprenant que le K50 Pro ne corresponde pas au moins à cela.

Écrit par Cam Bunton.