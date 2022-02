La fuite du Poco X4 Pro 5G révèle un réseau de caméras massif de 108 MP et la puissance du Snapdragon 695

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Poco X4 Pro 5G devrait être annoncé au Mobile World Congress le 28 février, mais grâce à une fuite, nous avons un aperçu complet de tous les détails de cet appareil à venir.

Le Poco X4 Pro 5G, comme son nom l'indique, aura intégré la 5G grâce au Snapdragon 695 qui trône en son cœur. Ce matériel octo-core 6 nm offre une connectivité mmWave et Sub-6 5G, conçue pour offrir une connectivité mondiale dans un package abordable.

Nous avons déjà vu cela dans le Redmi Note 11 Pro , et un rapide coup d'œil sur cet appareil révèle qu'ils sont très similaires en termes de spécifications - tandis que la conception est également similaire.

Cela a du sens, car Redmi et Poco sont des marques Xiaomi.

Revenons à la liste des détaillants divulgués et nous pouvons voir que le Poco X4 Pro 5G sera doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz.

Il y aura 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que la batterie serait de 5000 mAh, donc belle et grande. Il prend en charge une charge de 67 W, bien que nous ne sachions pas si ce chargeur sera dans la boîte.

À l'arrière du téléphone, vous trouverez un appareil photo principal de 108 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels dans un réseau de caméras massif qui s'étend jusqu'à l'arrière du téléphone, ainsi que la marque Poco habituelle. .

Il ressemble à certains des styles que nous avons vus sur certains appareils "ultra", comme le Xiaomi 11 Ultra , mais apparaît ici comme un point de différenciation avec le Redmi Note 11 Pro.

Les fuites précédentes avaient mentionné et la version Laser Black de ce combiné, mais il semble qu'il y aura aussi une version classique Poco jaune, ainsi que du bleu. Il devrait exécuter MIUI 13 au lancement.

La bonne nouvelle est que nous pensons que ce sera un excellent téléphone. Le Redmi Note 11 Pro que nous avons examiné offre une excellente expérience pour l'argent et nous nous attendons à ce que le Poco X4 Pro le fasse aussi.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Le prix sur la liste est d'environ 350 €, environ 290 £, mais nous nous attendons à une confirmation complète des prix - ainsi qu'à toute variation régionale lorsque Poco lancera officiellement ce téléphone le 28 février.

Écrit par Chris Hall.