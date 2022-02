Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cette semaine, Redmi dévoilera son téléphone de jeu K50 - l'annonce chinoise est prévue pour le 16 février - mais avant cela, révéler plus d'informations sur le combiné de jeu a été taquiné par la marque dérivée Xiaomi.

C'est principalement l'inclusion d'une charge super rapide de 120 W qui sort des fiches techniques. Non seulement cela sera incroyablement rapide pour la charge - attendez environ 15 minutes pour que la batterie de 4700 mAh soit presque pleine - il y aurait également un câble de charge en forme de L pour permettre aux joueurs de laisser le téléphone branché pendant qu'ils jouent leurs titres préférés.

Comme déjà signalé, cependant, l'un des grands attraits de la K50 est son lien en édition spéciale avec l'équipe F1 de Mercedes-AMG Petronas , avec un design en édition limitée également disponible - bien que dans quel type de volumes nous ne le fassions pas encore savoir.

Parmi les autres caractéristiques remarquables du combiné K50, citons le son JBL avec Dolby Atmos, car qu'est-ce qu'un téléphone de jeu sans un bon son ? On dit également qu'il s'agit du premier combiné à inclure un nouveau capteur Sony de 20 mégapixels (l'IMX596), alors peut-être que ce sera mieux quand il s'agit de prendre des photos que la plupart.

Souvent, la série K de Redmi est similaire au produit phare Xiaomi de la même année, mais le K50 est moins le reflet du Xiaomi 12 ou 12 Pro que vous ne le pensez. C'est pourquoi il va avec l'angle de jeu pour lui donner une prise encore plus unique.

Il semble qu'il ne reste plus grand-chose à révéler, mais nous en saurons plus le 16 février. Je dois me demander si le lancement coïncidera avec la date de la F1 en Chine en avril de cette année, étant donné cette édition spéciale de Petronas.

Écrit par Mike Lowe.