(Pocket-lint) - Xiaomi a annoncé qu'il commencera bientôt le déploiement de sa prochaine mise à jour logicielle - MIUI 13 - sur plusieurs téléphones de sa gamme , y compris les marques Redmi plus abordables.

À première vue, il n'y aura pas d'énormes changements dans l'interface utilisateur, les ingénieurs logiciels de Xiaomi travaillant plutôt à rendre le système plus efficace et à donner à votre téléphone l'impression qu'il est rapide et fluide plus longtemps.

MIUI 13 a quelque chose appelé «Liquid Storage», qui est similaire aux solutions que nous avons déjà vues chez d' autres fabricants de téléphones Android , et aide essentiellement à éviter que la mémoire ne se fragmente et ne devienne lente.

Xiaomi dit que - à long terme - cela garantira que ses téléphones conserveront 95 % de leur vitesse trois ans après la première mise sous tension du téléphone, l'aidant à se sentir aussi rapide et réactif qu'il l'était lorsque vous l'avez sorti de la boîte.

Il existe également des algorithmes et des fonctionnalités similaires mis en place pour la RAM, ce qui rend sa RAM plus efficace en décidant quelles tâches individuelles exécutées par les applications sont importantes et lesquelles ne le sont pas, fermant les tâches sans importance.

Il a des fonctionnalités en place pour rendre la gestion de la batterie et du processeur plus efficace également, afin d'obtenir cet équilibre entre une sensation rapide/réactive et l'utilisation uniquement de la batterie dont il a besoin.

D'un point de vue visuel, il y a un nouveau changement majeur : une barre latérale. Semblable à d'autres fabricants d'Android, MIUI 13 introduira une barre latérale que vous pouvez faire glisser sur l'écran pour accéder rapidement à vos applications les plus utilisées.

Voici les téléphones répertoriés par Xiaomi qui sont configurés pour recevoir la mise à jour lors de la première vague de déploiement :

Mi 11, Mi 11 Ultra , Mi 11i , Mi 11 Lite (modèles 4G et 5G)

Xiaomi 11T Pro , Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro (modèles 4G et 5G), Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro , Redmi Note 10, Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Tablette Xiaomi 5

La première vague commencera à recevoir des mises à jour au cours du premier trimestre de cette année. Donc, si vous avez l'un des modèles répertoriés, vous devriez le voir arriver à un moment donné au cours des deux prochains mois.

