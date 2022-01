Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque Redmi de Xiaomi est connue pour sortir des téléphones d'un excellent rapport qualité-prix . Ce sont généralement des appareils qui dépassent largement leur poids et le Redmi Note 10 Pro de l' année dernière était facilement l'un des meilleurs de sa catégorie de prix.

Maintenant, la société est prête à le suivre avec une nouvelle génération, sans surprise appelée Redmi Note 11 Pro et - grâce à une fuite récente - nous avons une image assez complète de ce à quoi en attendre.

En regardant les images et les rendus divulgués, il semble que Xiaomi opte pour une approche à bords plats pour la prochaine série Note, ce qui lui donne un aspect vraiment propre, en particulier lorsqu'il est combiné avec des coins serrés et arrondis.

Les images - publiées pour la première fois par MySmartPrice - montrent un dos qui semble être pratiquement plat, avec une courbure minimale. C'est une approche que nous avons vue à la fois chez Sony et Apple ces dernières années et - bien que visuellement frappante - signifie souvent que le téléphone n'est pas aussi confortable dans la paume.

Trois couleurs sont présentées : Polar White, Graphite Grey et un modèle bleu clair qui semble avoir une finition dégradée scintillante qui se mélange du bleu au lilas.

En ce qui concerne les spécifications, la rumeur dit qu'il y aura deux variantes : une 4G uniquement et une autre avec 5G. On prétend que les deux modèles comporteront des chipsets différents, le premier étant alimenté par le processeur MediaTek Helio G96 et le modèle 5G doté d'une plate-forme Snapdragon inconnue (probablement le plus récent Snapdragon 695).

Les deux téléphones sont censés être équipés d'un système de caméra quadruple dirigé par un capteur principal de 108 mégapixels et une grande batterie de 5000 mAh. De plus, il est affirmé qu'ils prendront en charge une charge rapide de 67 W, et les deux disposent d'un écran de 6,67 pouces avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.

Le Redmi Note 11 Pro sera lancé dans le cadre du lancement de la série Note 11 le 26 janvier, et nous avons tous les détails du lancement et où vous pouvez le regarder ici .

Écrit par Cam Bunton.