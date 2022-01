Xiaomi travaille soi-disant sur un clapet pliable avec des spécifications et des prix de premier plan

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On pense que Xiaomi développe un nouveau smartphone qui se replie verticalement vers l'intérieur.

Selon les informations d'un pronostiqueur de Weibo connu sous le nom de Digital Chat Station, la société chinoise travaille sur un nouveau téléphone pliable dont le prix sera celui d'un smartphone "phare grand public". Il pourrait être alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, et il pourrait contenir un appareil photo principal de 50 mégapixels dans un boîtier à clapet principalement fin et léger.

D'autres fonctionnalités supposées incluent un écran avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Gardez à l'esprit que si cela est vrai, ce ne serait toujours pas le premier smartphone pliable de Xiaomi. Xiaomi a le Mi Mix Fold (photo ci-dessus), par exemple, bien qu'il s'agisse d'un combiné exclusif à la Chine. On ne sait pas non plus si ce nouveau pliable à clapet Xiaomi sera déployé dans le monde entier lors de son lancement.

Si c'est le cas, il sera probablement en concurrence avec le Samsung Galaxy Z Flip 3, qui a un prix de 1 000 $ aux États-Unis. Étonnamment, à ce prix, c'est toujours l'un des pliables les moins chers que vous puissiez acheter.

Écrit par Maggie Tillman.