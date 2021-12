Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après diverses rumeurs, une fuite du Xiaomi 12 confirme qu'il sera le "phare du petit écran" - avec un écran de 6,28 pouces.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles ce petit écran serait la réserve d'un "Xiaomi 12X", mais cela semble désormais infondé.

Cela signifie, sur la base du teaser officiel de Xiaomi du 22 décembre , que le Xiaomi 12 Pro sera l'appareil avec un écran à plus grande échelle - pensé pour être un écran de 6,67 pouces.

La fuite du Xiaomi 12 confirme également beaucoup plus de détails : l'écran classé DisplayMate A+ de l'appareil présentera une résolution de 2400 x 1800, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 16000 niveaux de réglage de la luminosité et une plage dynamique élevée HDR10+.

La batterie a, comme on le dit, une capacité de 4 500 mAh, mais la charge rapide est un peu plus lente qu'on ne le pense - bien qu'à 67 W filaire et 30 W sans fil, elle reste rapide.

En termes d'appareils photo, l'arrière principal est un 50 mégapixels (Samsung GN5), avec une ouverture f/1.9 et une stabilisation optique de l'image (OIS). Cela est associé à un zoom optique 3x, également avec OIS, et à un objectif super grand angle de 13 mégapixels pour constituer le trio complet. Nous nous attendons à ce que les modèles Pro et Ultra diffèrent de cela dans l'ensemble.

Enfin, les prix ont également fuité, l'appareil devant être mis en vente le 1er janvier 2022 à 3699 (433 £ / 580 $ par traduction directe) pour le modèle 8 Go + 128 Go. Le modèle maximum de 12 Go + 256 Go sera de 4399 (515 £ / 690 $).