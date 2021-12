Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Xiaomi 12 a été confirmée par le PDG de la société, Lei Jun , comme le premier produit phare à intégrer la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm . Mais rien dautre na été révélé début décembre.

Maintenant, cependant, un boîtier divulgué pour le Xiaomi 12 Ultra - cest-à-dire le produit haut de gamme de la série - révèle ce qui ressemble à une configuration de caméra arrière hyper-complexe qui sécarte totalement du précédent combiné Xiaomi Mi 11 Ultra .

Ce nest pas une surprise totale : à la mi-novembre, nous avons signalé que le Xiaomi 12 était susceptible dabandonner lécran arrière de son prédécesseur, optant plutôt pour un design différent. Et cette image divulguée de GizmoChina soutient certainement cette rumeur.

Alors, que pouvez-vous attendre de la configuration de la caméra arrière du Xiaomi 12 UItra ? Il ny a pas moins de huit ouvertures à larrière, mais nous ne nous attendons pas à ce quelles soient toutes liées à la caméra. La conception circulaire est tout à fait conforme au style 2021, mais certaines de ces ouvertures sont susceptibles dêtre destinées à un microphone et à un flash - donc pas à tous les appareils photo.

La rumeur veut que le 12 Ultra comportera un capteur principal Samsung GN5 de 50 mégapixels - et non le capteur Samsung 200MP comme on le pensait au départ - ainsi quun trio de snappers 48MP pour prendre en charge les zooms 2x, 5x et 10x. Un cinquième capteur pourrait être pour le grand angle, tandis quun sixième pourrait être pour le temps de vol (ToF) .

Il convient de noter que les conceptions Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 dentrée de gamme sont entièrement différentes, ce qui signifie que le 12 Ultra se démarquera beaucoup par lui-même. Nous soupçonnons que le produit aura une révélation en Chine fin décembre, avec un lancement international à suivre au premier trimestre 2022. Nous en saurons donc plus au fur et à mesure que les informations seront officielles et vérifiées par Xiaomi proprement dit.