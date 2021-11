Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant chinois de lélectronique, Xiaomi , a dévoilé une nouvelle solution de refroidissement pour smartphone appelée Loop LiquidCool Technology.

Bien quà première vue, cela puisse ressembler à nimporte quelle autre conception de caloduc, Xiaomi pense que cette nouvelle technologie permettra une conception de smartphone plus mince sans compromettre les performances.

La nouvelle conception utilise une valve Tesla pour assurer un flux de chaleur à sens unique autour de lappareil. Xiaomi dit que cette conception empêche la chaleur de reculer dans la boucle et double les capacités de dissipation thermique des conceptions de caloducs standard.

Il a publié une vidéo montrant Genshin Impact fonctionnant à des réglages maximum de 60 images par seconde sur un Xiaomi Mix 4 standard et une version personnalisée avec la nouvelle technologie Loop LiquidCool.

La version avec la nouvelle solution de refroidissement a réussi à rester plus de huit degrés plus froide que le modèle standard au cours dun test de trente minutes.

Un article de blog publié par Xiaomi indique "Cette nouvelle technologie comprend un système de caloduc annulaire composé dun évaporateur, dun condenseur, dune chambre de remplissage, ainsi que de tuyaux de gaz et de liquide. Placé aux sources de chaleur, lévaporateur contient du réfrigérant qui sévapore au gaz lorsque le smartphone est soumis à une charge de travail élevée. Le gaz et le flux dair sont ensuite diffusés vers le condenseur, où le gaz se condense à nouveau en liquide. Ces liquides sont absorbés et collectés à travers de minuscules fibres dans la chambre de remplissage - qui remplit lévaporateur - ce qui en fait un système autonome."

La nouvelle technologie Loop LiquidCool devrait commencer à arriver dans les téléphones Xiaomi vers la seconde moitié de 2022.

