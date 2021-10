Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La sous-marque Xiaomi Redmi prévoit dannoncer bientôt la série Note 11 en Chine. Mais, jusquà récemment, il y a eu des spéculations sur le nombre de téléphones que la nouvelle série inclurait.

La société a récemment partagé des teasers sur son compte Weibo , révélant quelle présentera le Redmi Note 11 le 28 octobre 2021. Elle a également confirmé lexistence dun affichage punch-hold, dune configuration à trois caméras à larrière, de bascules de volume à droite et dautres fonctionnalités telles quune prise casque 3,5 mm et éventuellement un blaster IR et un haut-parleur JBL. Cependant, cela na pas confirmé le nombre de téléphones de la série Redmi Note 11 auxquels sattendre.

La plupart des rumeurs font état dau moins deux nouveaux téléphones : le Note 11 et le Note 11 Pro.

Le Redmi Note 11 Pro devrait comporter un écran OLED 120 Hz, un système Dimensity 920 sur puce, 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh capable de charger 67 W ou 120 W. Le Redmi Note 11 embarquera la même batterie, mais plafonnée à 33W de charge. Il contiendra également un écran LCD 120 Hz, un SoC Dimensity 810 et 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

Récemment, un informateur nommé Arsenal a divulgué des informations clés sur le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11 Pro, confirmant bon nombre des spécifications énumérées ci-dessus.

Cela dit, un troisième modèle Redmi Note 11 Pro+ a également été repéré sur JD.com avant le lancement. Comme indiqué par Gadgets 360 , le site de commerce électronique répertorie actuellement trois modèles - le Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro+ - et il note que le Redmi Note 11 Pro+ sera disponible en Mysterious Black, Misty Forest, et les options de couleur Time Quiet Purple. Xiaomi prendrait des réservations pour les téléphones sur JD.com.

Xiaomi na encore pesé sur aucune des fuites, mais il aura sans aucun doute plus à dire sur les spécifications et les fonctionnalités lors du lancement des téléphones.

