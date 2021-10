Black Shark 4S sera lancé le 13 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le marché du jeu continue davancer à un rythme soutenu dans lespace des smartphones, et il semble que lune de ses marques clés soit sur le point de lancer une version remaniée de son téléphone phare pour les joueurs.

Black Shark a annoncé via les réseaux sociaux quil organisera un événement de lancement pour le Black Shark 4S le 13 octobre, date à laquelle nous verrons probablement une modeste amélioration des spécifications par rapport au Black Shark 4.

Lévénement de lancement aura lieu à 15h00, heure locale en Chine, et ne devrait pas être un événement de lancement mondial en anglais.

Nous ne savons pas quels changements il y aura par rapport au Black Shark 4, mais étant donné quil sagit dune série "S", il ne sagira pas de changements majeurs.

Les Black Shark 4 et 4 Pro actuels sont alimentés respectivement par les processeurs Snapdragon 870 et Snapdragon 888 , et il est prévu que ceux-ci seront remplacés par des chipsets légèrement plus puissants.

Avec les téléphones de jeu qui poussent maintenant à lancer du matériel à jour, il est presque certain que nous verrons le nouveau processeur Snapdragon 888+ utilisé, apportant un peu plus de puissance.

Dans son affiche teaser, il est clair que le téléphone dispose dun système de triple caméra placé dans une longue saillie hexagonale, tout comme les modèles actuels.

Nous ne savons pas quels sont les plans de lancement régionaux de Black Shark. Cela a été relativement calme sur les marchés occidentaux au cours des deux dernières années, il est donc tout à fait plausible quil sagisse dun lancement uniquement en Chine/Asie.