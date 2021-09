Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a annoncé un modèle dentrée de gamme mis à jour dans le cadre de sa série grand public : le 11 Lite 5G NE.

Lorsque Xiaomi a lancé le précédent Mi 11 Lite 5G , nous avons été plutôt séduits par son design mince et sa finition colorée - en effet, comme nous lavons mentionné dans notre examen de ce combiné, il pourrait bien sagir de notre choix de la série Mi 11.

Mais nous avons deux esprits à propos du 11 Lite 5G NE. Mis à part son nouveau nom - notez quil abandonne la marque " Mi ", comme cest la norme de Xiaomi pour le second semestre 2021 - et un processeur amélioré (le Qualcomm Snapdragon 778 remplace le SD770), cest votre lot. Cela ressemble vraiment à un rebadge inutile.

Cela dit, les options de couleur continuent dimpressionner, comme vous pouvez le voir dans la galerie en haut de cette page. Les quatre finitions sont officiellement appelées Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink et le nouveau (et tout à fait moins coloré) Snowflake White. Des trucs sympas.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 15 Septembre 2021

Ailleurs, cest la même histoire familière : le 11 Lite 5G NE est doté dun écran de 6,55 pouces, dun design mince de seulement 6,81 mm dépaisseur et dune charge rapide de 33 W. Beaucoup plus léger et plus facile à ranger que votre version de combiné typique à ce moment-là. Mais avec les Xiaomi 11T et 11T Pro également annoncés en tandem, ces combinés plus gros et plus puissants sont difficiles à ignorer.

Xiaomi 11T vs 11T Pro : quelle est la différence ?

Si le coloré Xiaomi 11 Lite 5G NE est attrayant et que vous navez jamais possédé le précédent Mi 11 Lite, sa date de sortie en octobre pourrait bien valoir la peine dêtre inscrite dans votre calendrier. Mais si vous pouvez trouver le modèle précédent pour moins dargent, eh bien, cest une évidence dopter pour ce modèle à la place.