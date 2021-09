Xiaomi 12 : date de sortie, rumeurs et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les cycles de lancement de Xiaomi ont été très agressifs récemment, avec plusieurs versions de chaque série dappareils - la prochaine devrait être le Xiaomi 12.

Vous remarquerez quil ny a pas de nom "Mi" là-dedans. Pour nettoyer les choses, Xiaomi a abandonné la marque Mi , le Mix 4 étant le premier appareil à utiliser la nouvelle convention de dénomination.

Nous sommes loin du lancement du Xiaomi 12, mais voici tout ce que nous avons entendu, tout ce qui a fuité et tout ce que vous devez savoir.

Confirmation décembre 2021

Lancement mondial probable en mars 2022

Il ny a pas eu de mot officiel sur le lancement du Xiaomi 12, mais un modèle se dessine. Xiaomi a normalement confirmé son appareil de nouvelle génération en même temps que Qualcomm fait son annonce du dernier matériel Snapdragon.

Au cours des dernières années, Xiaomi a annoncé son prochain appareil au Snapdragon Summit, qui sest tenu en décembre. Cela devrait voir des nouvelles officielles faire surface à la mi-décembre 2021.

Le lancement en Chine est souvent le premier - pour le Mi 11 qui était le 28 décembre 2020. Au cours des années précédentes, Xiaomi a ensuite utilisé le Mobile World Congress de février pour un lancement mondial - avec une disponibilité vers mars. Nous nous attendions à ce que le lancement du Mi 12 soit le même, bien que certaines rumeurs suggèrent un lancement encore plus tôt pour le Xiaomi 12.

Il ny a pas de mot sur les prix, mais le Mi 11 est généralement proposé à un prix denviron 799 £ / €, laissant la place aux Pro et Ultra au-dessus. Nous nous attendons à ce que le Xiaomi 12 soit similaire.

Il ny a eu aucune fuite de conception pour le Xiaomi 12, donc tout ce que nous disons à propos de la conception serait une pure conjecture. Xiaomi a inauguré des modules de caméra de plus en plus gros à larrière des téléphones, mais nous nous attendons à ce que le plus grand reste lapanage de lUltra.

Pour Xiaomi 12, nous nous attendrions à quelque chose de similaire au Mi 11, mais au-delà, nous attendons toujours le début des fuites de conception.

Le Xiaomi 12 est susceptible de venir avec un écran de 6,8 pouces, avec une résolution 2K, 3200 x 1440 pixels, presque certainement AMOLED et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Mi 11 avait cet écran et il atteint la plupart des points de spécifications attendus pour ce niveau dappareil, nous ne nous attendons donc pas à un changement énorme. Un changement pourrait être un passage à un affichage LTPO, avec des taux de rafraîchissement adaptatifs.

Jusquà présent, rien nindique quelles seront les spécifications daffichage.

Snapdragon 895 attendu

Charge sans fil 100W ?

Comme nous lavons mentionné ci-dessus, Xiaomi sest récemment aligné sur les versions de Qualcomm, il est donc à peu près déterminé que le Xiaomi 12 utilisera le Snapdragon 895 (si cest ainsi quil sappelle). Nous nous attendons à ce que ce matériel soit annoncé au Snapdragon Summit en décembre 2021.

En dehors de ce matériel, on ne sait pas grand-chose dautre, mais on sattend à ce que Xiaomi équipe le téléphone de ses options de charge très rapide, qui pourraient aller jusquà 120W de charge sans fil et 200W de charge filaire - Xiaomi a déjà montré son système Xiaomi HyperCharge.

Charge filaire 200W

Charge sans fil 120W



Nous sommes sur le point de redéfinir lexpérience de charge avec #XiaomiHyperCharge . #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu – Xiaomi (@Xiaomi) 31 mai 2021

Cela, cependant, pourrait être conservé pour le Xiaomi 12 Ultra, la version standard obtenant une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 120 W.

Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose sur ce que le téléphone offrira.

Système de triple caméra 50MP principal 50MP ultra-large Téléobjectif 50MP, périscope optique 5x



Lune des premières rumeurs concernant le Xiaomi 12 suggérait quil utiliserait le capteur de 200 mégapixels de Samsung. Cest maintenant officiel, lIsocell HP1 , bien quil ny ait aucune confirmation que cela apparaîtra réellement dans le Xiaomi 12.

Le doute a été jeté par une autre source suggérant que le Xiaomi 12 aurait une triple caméra, avec des capteurs de 50 mégapixels pour les objectifs principaux, ultra-larges et téléobjectifs. Le téléobjectif serait une unité périscope, probablement un 5x ou un 10x - nous pensons que le 10x sera à nouveau réservé à lUltra.

Cela pourrait laisser le capteur Samsung pour le Xiaomi 12 Ultra - pour le moment, on ne sait pas exactement quelle charge de caméra le Xiaomi 12 obtiendra.

Voici un aperçu de toutes les fuites pour le Xiaomi 12.

Le Xiaomi 12 pourrait avoir trois appareils photo de 50 mégapixels à larrière , avec un ultra-large et un téléobjectif rejoignant lappareil photo principal.

En juin 2021, la rumeur disait que le Xiaomi 12 pourrait utiliser lappareil photo de 200 mégapixels de Samsung et quil pourrait avoir la marque Olympus.