Xiaomi 12 : date de sortie, rumeurs et à quoi s'attendre

(Pocket-lint) - Les cycles de lancement de Xiaomi ont été réguliers ces derniers temps, avec l'apparition de plusieurs versions de chaque série d'appareils. Pour la fin de 2021, ce sera le Xiaomi 12.

Vous remarquerez qu'il n'y a pas de nom "Mi" là-dedans. Pour nettoyer les choses, Xiaomi a abandonné la marque Mi , le Mix 4 étant le premier appareil à utiliser la nouvelle convention de dénomination.

Xiaomi dévoilera ces combinés phares fin décembre en Chine, avec un lancement international susceptible de suivre au premier trimestre 2022. Voici tout ce qui a fuité et tout ce que vous devez savoir.

28 décembre 2021 Lancement en Chine confirmé

Lancement mondial probable en février/mars 2022

Xiaomi confirme généralement son appareil de nouvelle génération en même temps que Qualcomm annonce le dernier matériel Snapdragon. C'est exactement ce qui s'est produit à nouveau en 2021 : le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé que le combiné serait le premier produit phare à utiliser le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm .

Le lancement en Chine sera le premier : pour le Mi 11 qui a eu lieu le 29 décembre 2020 ; au cours des années précédentes, Xiaomi a ensuite utilisé le Mobile World Congress de février pour un lancement mondial - avec une disponibilité internationale vers mars. Le Xiaomi 12 fera également écho à ce modèle : un événement de révélation du 28 décembre 2021 est confirmé en Chine jusqu'à présent.

Il n'y a pas de mot sur les prix, mais cela variera considérablement entre ce qui devrait être trois combinés clés : le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12 Ultra. Auparavant, le Mi 11 était proposé à un prix d'entrée d'environ 799 £/€, ce prix atteignant 1 199 £/1 199 € pour l'Ultra haut de gamme. Attendez-vous également à la même chose pour la nouvelle gamme.

Trois modèles attendus : Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra

Selon la rumeur, Xiaomi 12 Ultra Enhanced (avec dos en céramique)

Le combiné à plus petite échelle Xiaomi 12X a également fait l'objet d'une rumeur

Il y a eu un certain nombre de fuites de conception pour la série Xiaomi 12, largement basées sur des boîtiers prétendument conçus pour les produits.

Le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro devraient comporter une unité de caméra arrière alignée à gauche, tandis que le Xiaomi 12 Ultra a un réseau de caméras circulaires entièrement différent et plus complexe - mais, de manière critique, il semble abandonner l'écran arrière de son Mi 11 Ultra prédécesseur.

Les fuites réelles ont par ailleurs été minces sur le terrain, donc une grande partie de ce que nous disons à propos de la conception est spéculative à ce stade. En général, cependant, nous nous attendons à ce que la qualité de construction globale de la série soit similaire à celle du Mi 11 d'avant. Attendez-vous donc à des finitions haut de gamme à tous les niveaux.

Il y a aussi la rumeur d'une édition Xiaomi 12 Ultra Enhanced - qui, comme meilleure estimation, est probablement la même que le modèle Ultra mais avec une finition arrière en céramique.

Panneau AMOLED 2K avec taux de rafraîchissement de 120 Hz attendu

Xiaomi 12 Ultra : rumeur de 6,67 ou 6,8 pouces

Xiaomi 12 & Pro : rumeur de 6,2 ou 6,3 pouces

Suite à la révélation par Xiaomi d'une affiche teaser de la conférence, nous savons que le Xiaomi 12 comportera différentes tailles d'écran : l'image (ci-dessous) représente deux échelles, qui, nous le pensons, représentent le Xiaomi 12 et Pro (plus petit) et Ultra (plus grand).

À l'origine, on pensait que le trio de combinés comporterait un écran de 6,67 ou 6,8 pouces sur l'ensemble du tableau. Cependant, il semble plus probable que ce ne soit que pour le 12 Ultra, avec un panneau AMOLED de résolution 2K (3200 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz très probablement.

Cela dit, cependant, Snapdragon 8 Gen 1 peut prendre en charge des taux de rafraîchissement encore plus élevés, jusqu'à 144 Hz à QHD +, il est donc plausible que le combiné haut de gamme de la série puisse libérer ce potentiel. Les plus petits combinés offriront vraisemblablement différentes spécifications bas de gamme.

Il y avait eu une rumeur antérieure concernant un modèle Xiaomi 12X encore plus petit. Qu'il s'agisse du combiné doté d'un écran de 6,2/6,3 pouces et de l'Ultra nettement plus grand est maintenant une autre question. Il est courant que Xiaomi publie d'autres modèles, tels qu'une variante Lite et 'i', plus tard dans le calendrier.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 confirmé

Capacité de la batterie 4500mAh attendue

Charge sans fil 120W ?

Comme mentionné ci-dessus, Xiaomi s'est aligné sur les versions de la plate-forme de Qualcomm, confirmant que la série sera la première à comporter Snapdragon 8 Gen 1 avant tout autre combiné.

En dehors de ce matériel, rien d'autre n'est figé à ce stade, mais on s'attend à ce que Xiaomi équipe le téléphone d'options de charge très rapide, pouvant aller jusqu'à 120 W de charge sans fil et 200 W de charge filaire. Xiaomi a déjà montré son système Xiaomi HyperCharge, c'est donc certainement plausible.

Charge filaire 200W

Charge sans fil 120W



Nous sommes sur le point de redéfinir l'expérience de charge avec #XiaomiHyperCharge . #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu – Xiaomi (@Xiaomi) 31 mai 2021

Cette charge à grande vitesse, cependant, pourrait être conservée pour le Xiaomi 12 Ultra, les versions régulières obtenant une charge filaire de 100 W à la place. Toujours super rapide dans tous les domaines, cependant.

Xiaomi 12 Ultra : Quint caméras arrière ? 50 mégapixels principal (Samsung GN5) ; 2x48MP pour un zoom 2x, 5x ; grand-angle 48MP ; Capteur de profondeur 5MP ?

Xiaomi 12 & Pro : Quad caméras arrière ? 50 mégapixels principal (Samsung GN5) ; grand-angle 13MP ; Zoom 2x 8MP ; Capteur de profondeur 5MP ?

La rumeur d'un capteur de 200 mégapixels est désormais peu probable

Tous les combinés : caméra centrale perforée

L'une des premières rumeurs concernant le Xiaomi 12 suggérait qu'il utiliserait le capteur de 200 mégapixels de Samsung. Bien que ce capteur soit maintenant officiel, il s'appelle Isocell HP1 , il semble peu probable qu'il apparaisse dans la série Xiaomi 12.

Au lieu de cela, de nombreuses sources citent plutôt le Samsung GN5 - un capteur à grande échelle de 50 mégapixels. Il semble que cela pourrait être la caméra principale des trois combinés.

On ne sait pas encore exactement de quelle manière les Xiaomi 12 et 12 Pro différeront dans leurs configurations, car la rumeur suggère une caméra arrière quadruple pour les deux. Nous soupçonnons, cependant, que le Xiaomi 12 d'entrée de gamme sera une triple caméra, abandonnant l'objectif zoom de la configuration.

Le Xiaomi 12 Ultra est une bête entièrement différente, cependant, avec une configuration de caméra beaucoup plus complexe qui est conçue de manière totalement différente. Une conception de boîtier a fuité, révélant pas moins de huit ouvertures arrière - mais nous soupçonnons que deux d'entre elles seront utilisées pour un microphone et un flash. Mais cela pourrait laisser jusqu'à six ouvertures pour les caméras ou les capteurs associés : peut-être un principal, une paire de zooms (trois sont également possibles), un grand angle et un capteur de profondeur.

Pour la caméra frontale, la rumeur initiale suggérait qu'une caméra sous l'écran serait à l'honneur, mais le teaser de l'affiche de la conférence ci-dessus confirme clairement qu'une caméra centrale perforée sera installée sur toutes les variantes du combiné.

Voici un aperçu de toutes les fuites de la série Xiaomi 12.

L'affiche de l'événement présente le sprinteur chinois Su Bingtian, qui a non seulement été le premier athlète chinois à franchir la barrière des 10 secondes pour le sprint du 100 m, mais est également un ambassadeur de la marque Xiaomi. Ainsi, l'événement du 28 décembre sera sans aucun doute une question de vitesse.

L' affiche de la conférence révèle deux tailles de combinés , confirmant qu'il y aura plus d'une échelle - et que tous auront des caméras perforées, pas une technologie de sous-affichage.

L'Ultra semble être une bête entièrement différente de la série, si cette fuite de cas est quelque chose à faire .

Confirmation officielle du PDG de l'entreprise que le Xiaomi 12 sera le premier à intégrer la plate-forme de premier plan de Qualcomm.

Rumeurs initiales sur l'utilisation d'un capteur principal de 200MP ; il semble que cela soit maintenant peu probable, cependant, avec un capteur principal de 50 MP plus probable.

Première rumeur selon laquelle l' Ultra abandonne l'écran arrière du précédent Mi 11 Ultra .

La nouvelle technologie Loop LiquidCool devrait commencer à arriver dans les téléphones Xiaomi vers la seconde moitié de 2022 - elle pourrait donc manquer le Xiaomi 12, mais le temps nous le dira.

Le Xiaomi 12 pourrait avoir trois appareils photo de 50 mégapixels à l'arrière , avec un ultra-large et un téléobjectif rejoignant l'appareil photo principal.

En juin 2021, la rumeur disait que le Xiaomi 12 pourrait utiliser l'appareil photo de 200 mégapixels de Samsung et qu'il pourrait avoir la marque Olympus.