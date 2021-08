Xiaomi confirme accidentellement Redmi 10, poussant de grandes spécifications sur un petit budget

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Redmi sest acquis une certaine réputation, offrant un prix abordable sur toute sa gamme de smartphones, sans lésiner sur les spécifications.

Après avoir vu les performances impressionnantes du Redmi Note 10 Pro plus tôt dans lannée, cest maintenant au tour du Redmi 10, un appareil plus abordable, mais souvent le vendeur de masse.

Nous pouvons être sûrs que ces spécifications sont légitimes, car cette fuite provient dun article de blog Xiaomi, qui a maintenant été supprimé, suggérant quil a été publié un peu trop tôt.

Le prochain appareil comportera un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2400 x 1080 pixels. Fait intéressant, il viendra avec un taux de rafraîchissement adaptatif, offrant 45, 60 ou 90 Hz. Cette fonctionnalité premium devrait aider à prolonger la durée de vie de la batterie, en adaptant laffichage au contenu que vous regardez.

Il est alimenté par le MediaTek Helio G88 et il y aura trois variantes - 4/64 Go, 4/128 Go et 6/128 Go - et nous pensons quil y aura une disponibilité régionale différente de ces versions.

Passant à lappareil photo, Redmi emballe un appareil photo principal de 50 mégapixels à larrière avec un ultra-large de 8 mégapixels, ce qui en fait un couplage utile. Il existe des capteurs macro et de profondeur supplémentaires pour le transformer en une caméra quadruple, mais lexpérience nous dit que ces deux derniers objectifs ne valent probablement pas la peine dêtre pris en compte.

Il y a une grosse batterie de 5000 mAh, avec une charge de 18 W, tandis quun chargeur de 22,5 W est fourni dans la boîte. Il dispose de deux haut-parleurs et dune prise casque 3,5 mm.

Il exécutera MIUI 12.5 sur Android 11.

On ne sait pas quand il sera officiellement lancé, mais nous pensons que ce sera bientôt. Prix à confirmer.