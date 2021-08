Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a officiellement lancé son dernier téléphone phare et a confirmé quil était bien équipé dune caméra selfie sous lécran.

Le Xiaomi Mix 4 (qui laisse tomber la partie centrale "Mi" du nom) a une caméra frontale cachée de 20 mégapixels derrière un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces.

Lécran a une résolution de 2400 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

À larrière, vous trouverez un appareil photo principal de 108 mégapixels, plus un appareil photo périscope 50x et un objectif ultra-large "de forme libre".

Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 888 Plus, avec RAM LPDDR5.

La batterie à lintérieur est de 4 500 mAh et est compatible avec une charge de 120 W lorsquelle est câblée. Il ne faut que 15 minutes pour atteindre 100 % de charge en mode Boost.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 10 Août 2021

La recharge sans fil est également disponible - 50 W avec une charge à 100 % en seulement 28 minutes.

Le Xiaomi Mix 4 sera disponible en trois couleurs - blanc, noir et gris. Tous les trois seront livrés avec un boîtier monocoque en céramique avec des bords incurvés.

Disponible en Chine à partir du 16 août, avec un déploiement supplémentaire à annoncer, le téléphone commencera à 4 999 yuans (556 £ / 770 $). Cest pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y aura également une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.