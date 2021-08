Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Xiaomi Mi Mix 4 sera officiellement dévoilé le 10 août 2021 mais, comme de nombreux fabricants de smartphones ces jours-ci, Xiaomi a laissé tomber plusieurs taquineries avant le lancement.

La dernière en date est une image officielle publiée sur Weibo qui montre la face avant du téléphone. Il montre des lunettes minces et un appareil arrondi, mais, surtout, confirme que le téléphone arborera une caméra sous-écran.

Dautres spécifications divulguées incluent un appareil photo de 108 mégapixels à larrière, en unité rectangulaire. Il est également prévu davoir un téléobjectif et un troisième capteur.

Lécran serait de 6,67 pouces, OLED et Full HD+. Il aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le téléphone fonctionnera sur un processeur Qualcomm Snapdragon 888 Plus, avec jusquà 12 Go de RAM. Le stockage sera jusquà 1 To sur le modèle le plus haut de gamme.

Une batterie de 5 000 mAh sera à bord, affirme-t-on. Le combiné prendra en charge la charge ultra-rapide de 120 W lorsquil est câblé et de 80 W lorsquil est sans fil.

Android 11 sera préinstallé, avec MIUI 12.5 en plus.

Nous devrions connaître toutes les spécifications finales demain, lorsque le combiné sera officiellement révélé en Chine. Nous vous tiendrons au courant de tout Xiaomi Mi Mix 4 au fur et à mesure.