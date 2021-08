Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On pensait que le prochain appareil Xiaomi Mi Mix était au coin de la rue, et maintenant, la société chinoise a annoncé que son prochain Xiaomi Mi Mix 4 sera dévoilé dans environ une semaine.

Xiaomi a partagé sur Weibo et Twitter quelle organisait un événement le 10 août 2021. La société devrait introduire plusieurs appareils, notamment des smartphones, des tablettes et le dernier MIUI. Gardez à lesprit que lun des principaux concurrents de Xiaomi, Samsung, organisera le lendemain son propre événement de lancement, Galaxy Unpacked 2021 , pour présenter une toute nouvelle gamme de téléphones pliables.

En ce qui concerne la série Mi Mix, lessentiel est quil sagisse toujours de repousser les limites et de maximiser lespace à lécran. De la lunette la plus fine des deux premiers appareils au téléphone coulissant du Mi Mix 3 , il a toujours été question de savoir comment obtenir laffichage le plus ininterrompu disponible. Cest pourquoi une caméra sous lécran est parfaitement logique pour le prochain appareil Mi Mix.

Quest-ce que le Mi Mix 4 aura dautre à son actif ? Nous devrons attendre le 10 août pour voir si les rumeurs de caméra sous-écran sonnent vraies, mais attendez-vous à rien de moins que du matériel haut de gamme, comme un chipset Snapdragon 888, 8 Go ou 12 Go de RAM, et un Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 120 W.

