(Pocket-lint) - On pense que le prochain appareil Xiaomi Mi Mix est au coin de la rue - selon les rumeurs, il serait révélé le 10 août - et une nouvelle image divulguée soutient quil aura une caméra sous-écran inhabituelle.

Plus tôt ce mois-ci, une certification TENAA - la certification de communication nationale de la Chine - a révélé que deux variantes de stockage/RAM de lapparent Mi Mix 4 sont en préparation, y compris une option de stockage de 12 Go de RAM et de 256 Go.

Lélément clé de la série Mi Mix, cependant, est quil a toujours été question de repousser les limites et de maximiser lespace à lécran. De la lunette la plus fine des deux premiers appareils au téléphone coulissant du Mi Mix 3 , il a toujours été question de savoir comment obtenir laffichage le plus ininterrompu disponible.

Cest pourquoi une caméra sous lécran est parfaitement logique pour le prochain appareil Mi Mix. Cependant, la question de savoir si cela sappellera Mi Mix 4 est à débattre, car le numéro quatre en chinois est souvent ignoré dans les gammes de produits, car il sagit dun numéro de "malchance".

Limage, intégrée au-dessus et provenant du site chinois ITHome , suggère quil ne sagit pas dune implémentation ordinaire sous-affichage, cependant, car elle se situe vers le milieu de lappareil - pas en haut, comme nous lavons vu dans les goûts du ZTE Axon 20 5G dans le passé.

Quest-ce que le Mi Mix 4 aura dautre à son actif ? Il faudra attendre le 10 août pour voir si ces rumeurs sonnent vrai et quoi de plus est révélé...