Le lancement de Xiaomi Mi Mix 4 se rapproche alors que deux variantes de stockage/RAM apparaissent sur TENAA

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a déjà lancé un téléphone Mi Mix cette année, dans son premier smartphone pliable, le Mi Mix Fold. Mais il semble que ce ne soit pas fait là-bas.

Les rumeurs suggèrent quil va lancer un téléphone phare Mi Mix appelé Mi Mix 4 et une liste TENAA divulguée pointe vers des internes costauds.

Selon la liste, nous pouvons nous attendre à des modèles avec 8 Go de RAM ou 12 Go, plus 256 Go de stockage.

Pour ceux qui ne le savent pas, le site chinois TENAA est similaire à celui de la FCC aux États-Unis, en ce sens que les téléphones lancés en Chine y apparaîtront lorsque les fabricants demanderont la certification. Il révèle souvent les spécifications de base et les images du téléphone.

Le fabricant est sur une lancée cette année et est devenu lune des forces dominantes sur le marché des smartphones, en partie grâce à ses sous-marques Poco et Redmi.

Cependant, avec sa gamme Mi Mix, il aime souvent se montrer un peu. La série Mix est bien connue pour avoir introduit de nouvelles technologies avant quelles ne deviennent courantes.

Quil sagisse dutiliser des écrans bord à bord, des écrans enveloppants ou dessayer des smartphones sans port, il y a généralement quelque chose qui distingue le Mix des autres smartphones Mi.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 29 Juillet 2021

On ne sait pas encore exactement ce que cela pourrait être pour le Mi Mix 4, mais des rumeurs suggèrent quil pourrait sagir du premier téléphone de Xiaomi avec un appareil photo intégré .

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles nous pourrions voir une charge très rapide - jusquà 120W filaire et peut-être 80W sans fil - mais comme pour toute rumeur, rien nest encore confirmé.

Nous ne savons pas exactement quand le Mi Mix 4 doit atterrir, mais le fait quil commence à apparaître sur le site de certification chinois suggère quil sagit - en effet - dun véritable appareil, et ce lancement nest pas dans un avenir trop lointain.