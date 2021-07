Xiaomi désormais deuxième des ventes de smartphones, dépasse Apple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La course aux ventes mondiales sur le marché des smartphones est une course concurrentielle qui a été dominée par quelques noms familiers au sommet de léchelle pendant un certain temps. Lhégémonie Samsung-Apple fait partie intégrante du marché de la téléphonie.

Maintenant, cependant, un changement a été confirmé, car la croissance continue et les ventes impressionnantes de Xiaomi lont finalement vu entrer dans les deux premiers, remplaçant Apple en tant que deuxième plus grand vendeur de téléphones de la planète au deuxième trimestre 2021.

Sa part de marché était de 17%, derrière lavance de Samsung à 19%, et cest un niveau quelle na jamais atteint auparavant, Apple languissant à 14%. Cependant, cela représente toujours une croissance pour chacune de ces entreprises.

Pour Apple, il sagit dun maigre 1% dexpansion, cest pourquoi il a perdu la deuxième place. Xiaomi, en revanche, a connu une croissance de 83% dune année sur lautre pour démontrer davantage comment il a monté en flèche dans les charts.

Les statistiques proviennent de Canalys, et il a ajouté quelques explications aux chiffres de vente, notant en particulier que la flambée des ventes de Xiaomi a été alimentée par ses combinés à moindre coût, et que pousser les ventes de ses combinés phares, comme le Mi 11 Ultra , serait donc probablement une priorité pour le fabricant à lavenir.

Est-ce quil maintiendra sa position, bien sûr, est une autre question - Apple reviendra plus tard cette année avec le lancement de nouveaux modèles diPhone, comme toujours, vous pouvez donc vous attendre à ce que ses chiffres rebondissent dans une certaine mesure.