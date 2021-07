Trucs et astuces du Poco F3 : 13 fonctionnalités intéressantes à essayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Poco F3 est sans aucun doute lun des téléphones au meilleur rapport qualité-prix du marché. Cest un appareil étonnant pour sa gamme de prix, et si vous en avez acheté un sans avoir jamais utilisé de téléphone Poco ou Xiaomi auparavant, il y a beaucoup de morceaux dans le logiciel qui valent la peine dêtre mordus.

Si vous êtes nouveau sur MIUI et que vous souhaitez découvrir certains des joyaux cachés de la version Poco du lanceur Android , regardez notre vidéo ci-dessous ou lisez la suite pour trouver quelques fonctionnalités intéressantes.

Pour mettre en place vos gestes de navigation au lieu dutiliser les anciens boutons de navigation Android, accédez à Paramètres> Paramètres supplémentaires> Affichage plein écran.

Vous verrez maintenant deux options de navigation. Choisissez "Gestes plein écran". Désormais, lorsque vous balayez vers le haut depuis le bas de lécran, vous accédez à lécran daccueil, ou si vous balayez depuis le bord, vous revenez en arrière. Faites glisser votre doigt vers le haut et maintenez-le enfoncé pour accéder à la vue des applications récentes.

Il y a une fonctionnalité intéressante dans le logiciel de Poco qui joue un son à travers vos haut-parleurs pour aider à éliminer la poussière. Assurez-vous dabord que votre volume est augmenté, puis accédez à Paramètres > Paramètres supplémentaires > Effacer le haut-parleur. Maintenant, il va jouer un son dont la hauteur augmente plusieurs fois dans le but daider à déplacer la poussière légère.

Celui-ci est particulièrement pratique si vous trouvez que lutilisation de la combinaison de boutons est trop compliquée pour prendre une capture décran. Il suffit de glisser vers le bas avec trois doigts sur lécran pour prendre une capture décran. Si cela ne fonctionne pas, accédez à Paramètres > Paramètres supplémentaires > Raccourcis de gestes et appuyez sur loption " Prendre une capture décran ". Assurez-vous maintenant que loption "Balayer avec trois doigts vers le bas" est activée.

squirrel_widget_4530346

Daccord, donc si vous voulez quelque chose dencore plus pratique, vous pouvez appuyer deux fois sur larrière du téléphone pour effectuer une capture décran. En fait, vous pouvez utiliser un double ou triple appui arrière pour lancer un certain nombre de fonctionnalités différentes. Par exemple, vous pourriez avoir un double appui pour faire baisser la nuance de notification et définir un triple appui pour allumer la torche, ou même utiliser lun de ceux-ci pour lancer le centre de contrôle.

Pour ce faire, restez simplement dans ce menu Raccourcis de gestes de lastuce précédente et sélectionnez "Retour en arrière". Maintenant, choisissez soit un double ou un triple appui et sélectionnez la fonction que vous souhaitez activer. Simple.

Comme la plupart des téléphones Android, lorsque vous maintenez votre fond décran enfoncé, vous verrez quelques options décran daccueil apparaître en bas de lécran, vous permettant de modifier le fond décran ou de modifier les paramètres de lécran daccueil ou dajouter des widgets. Cependant, vous pouvez y accéder encore plus rapidement si vous le souhaitez. Ajoutez simplement un raccourci à votre écran daccueil en appuyant longuement sur le fond décran, en choisissant « Widgets », puis en sélectionnant les raccourcis « Écran daccueil » et/ou « Fond décran » dans la sélection Poco Launcher.

Désormais, lorsque vous appuyez sur lun de ces deux raccourcis à lécran, vous pouvez accéder rapidement au sélecteur de fond décran ou aux paramètres de lécran daccueil.

Une autre fonctionnalité que vous trouverez dans un certain nombre de téléphones Android modernes consiste à appuyer deux fois pour verrouiller le téléphone. Accédez simplement aux paramètres de votre écran daccueil en appuyant longuement sur le fond décran et en sélectionnant "Paramètres" et en appuyant sur "plus". Ou appuyez sur le raccourci que vous avez créé dans le conseil précédent.

Activez maintenant loption "Appuyer deux fois pour verrouiller lécran" et maintenant, chaque fois que vous appuyez deux fois sur lécran daccueil, votre téléphone sera verrouillé.

Alors voici une idée sympa. Vous pouvez trier automatiquement les applications par couleur dans le tiroir dapplications, accédez simplement aux paramètres de votre écran daccueil et choisissez "Tiroir dapplications". Activez maintenant loption "Regrouper les applications par couleur".

Maintenant, lorsque vous ouvrez le tiroir de lapplication, vous verrez une série de points colorés en bas. Appuyez sur lun deux et il vous montrera toutes les applications qui ont cette couleur dans licône. Donc, si vous recherchez Spotify ou WhatsApp, vous pouvez appuyer sur licône verte et toutes les applications vertes safficheront.

Cest rapide et facile, mais cela permet dobtenir lapparence que vous souhaitez pour votre écran daccueil. Mais, vous pouvez facilement ajuster la taille et la disposition des icônes dapplication sur votre écran daccueil. Accédez simplement aux paramètres de votre écran daccueil et appuyez sur loption « personnaliser la mise en page ».

Vous trouverez ici deux curseurs. Lun modifie le nombre de colonnes dapplications. Lautre ajuste la taille des icônes de lapplication. Ajustez selon vos préférences.

Le lanceur de Poco a la possibilité dafficher une animation accrocheuse sur votre écran de verrouillage lorsque vous recevez une notification. Pour en choisir un, accédez à Paramètres> Toujours affiché et écran de verrouillage et choisissez "Effet de notification". Choisissez maintenant lanimation que vous aimez. Vous pouvez obtenir de simples impulsions colorées ou des impulsions qui ressemblent à des étoiles flottantes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte que votre téléphone se réveille automatiquement lorsque vous le soulevez. Accédez simplement au menu des paramètres daffichage permanent et de verrouillage de lécran et activez la fonction "Raise to Wake".

Le Poco F3 possède lun des écrans à taux de rafraîchissement le plus élevé du marché, mais il se peut quil ne soit pas activé par défaut. Allez donc dans Paramètres> Affichage> Taux de rafraîchissement et sélectionnez loption "Élevé".

Le mode de lecture nest pas exclusif aux téléphones Poco, mais il est utile de lavoir. Il tue la lumière bleue, aidant à détendre vos yeux la nuit. Si vous voulez le programmer pour quil apparaisse à une heure précise parce que vous lisez avant de vous coucher tous les soirs, vous le pouvez. Dirigez-vous simplement vers les paramètres> Affichage> Mode de lecture. Activez maintenant loption de planification. Ici, vous pouvez sélectionner une heure manuelle ou simplement choisir quelle sallume au coucher du soleil.

Lun de nos préférés, et un super facile. Appuyez sur lun des boutons de volume et vous verrez linterface de volume apparaître à lécran. En dessous se trouve un bouton qui ressemble à une lune. Appuyez dessus et votre téléphone est maintenant en mode « Ne pas déranger ». Vous ne serez pas interrompu par les notifications tant que vous ne laurez pas désactivé.

Meilleurs smartphones classés en 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir

Écrit par Cam Bunton.