(Pocket-lint) - Au cours de la dernière semaine de ladministration Trump, les États-Unis ont déclaré que Xiaomi était une «société militaire communiste chinoise» (CCMC). Maintenant, sous ladministration Biden, les États-Unis ont fait marche arrière en retirant formellement Xiaomi de leur liste noire commerciale.

Le tribunal de district américain du district de Columbia a récemment rendu une ordonnance annulant la désignation de Xiaomi par le ministère de la Défense (DoD) en tant que CCMC, ce qui aurait empêché les Américains dinvestir dans le géant chinois de la technologie. Gardez à lesprit que Xiaomi a poursuivi les États-Unis en février et en mars, il a obtenu une injonction préliminaire. Un juge a qualifié la liste noire d «arbitraire et capricieuse».

Puis, en mai, Xiaomi et le DoD ont soudainement annoncé quils étaient parvenus à un accord. Entre ce règlement et la dernière décision du tribunal, Xiaomi semble hors de la ligne de mire du gouvernement américain. En réponse à cette nouvelle, Xiaomi a envoyé à Pocket-lint la déclaration suivante :

«La société [Xiaomi] est reconnaissante de la confiance et du soutien de ses utilisateurs, partenaires, employés et actionnaires dans le monde. La société [Xiaomi] réaffirme quelle est une société ouverte, transparente, cotée en bourse, exploitée et gérée de manière indépendante. La société [Xiaomi] continuera à fournir des produits et services électroniques grand public fiables aux utilisateurs et à créer sans relâche des produits incroyables à des prix honnêtes pour permettre à tout le monde dans le monde de profiter dune vie meilleure grâce à une technologie innovante.

Ladministration Biden na pas encore annoncé sil envisageait de lever les sanctions de Trump contre Huawei , un autre géant chinois de la technologie qui na pas été en mesure de faire des affaires avec des entreprises américaines. Il fait également face à des accusations selon lesquelles il sagit dune menace pour la sécurité nationale.

Écrit par Maggie Tillman.