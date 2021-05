Poco M3 Pro 5G officiel, avec double SIM et écran 90Hz

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après plusieurs fuites, le Poco M3 Pro 5G a été officiellement annoncé.

Cest le premier téléphone de la marque à utiliser un chipset Meditek Dimensity - le Dimensity 700. Il comprend un processeur octa-core 2,2 GHz, un GPU Mail-G57 et un modem 5G intégré.

Il sagit dune double carte SIM et met laccent sur lefficacité énergétique.

Le combiné est livré avec un écran FHD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une caméra perforée en haut au centre.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 19 Peut 2021

Larrière abrite une unité à trois caméras, avec une caméra principale de 48 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Il y a une batterie de 5000 mAh à lintérieur, qui peut fournir une alimentation jusquà deux jours sur une seule charge. La charge rapide de 18 W est prise en charge, avec un chargeur de 22,5 W inclus dans la boîte.

Le Poco M3 Pro 5G sera disponible dans le monde entier en deux variantes - une avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Lautre est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il sera disponible au Royaume-Uni en juin, dans les options de couleur jaune Poco, noir puissant et bleu froid. Le prix na pas encore été révélé.

«Nous sommes très heureux dannoncer quen mai 2021, Poco a réalisé un total de plus de 17 millions dexpéditions depuis le lancement de Poco F1 en 2018. Rien que pour Poco M3, le transport global global a dépassé les trois millions dunités depuis son lancement en novembre dernier. «Non seulement nous avons réalisé une formidable croissance en termes dexpédition, mais notre base de fans sest également développée rapidement», a déclaré le directeur de Poco Global, Kevin Qiu.

Écrit par Rik Henderson.