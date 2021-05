Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest une chose de beauté, le Mi Mix Fold. Et maintenant - après le lancement en Chine en mars de cette année - Xiaomi apporterait le téléphone pliable sur les côtes européennes. Des moments passionnants.

Lorsque le Mi Mix Fold a été annoncé pour le marché chinois, son prix demandé de 9 999 ¥ était impressionnant - équivalant à 1099 £ / 1280 €. Mais quen est-il du prix réel lors de son lancement sur ces côtes?

Une fuite sur Twitter suggère que le prix sera de 1999 € dans sa variante de stockage de 16 Go de RAM et de 512 Go. Cest compétitif étant donné que le Samsung Galaxy Z Fold 2 est à peu près au même prix demandé.

[Exclusivité Xiaomiui] #MiMixFold sera bientôt disponible sur le marché mondial.



Limage dune source à laquelle nous avons confiance est la suivante: le prix que nous devons payer pour la version avec 16 Go de RAM + 512 Go de stockage est de 1999 €.



Disponible à partir de la fin de ce mois. pic.twitter.com/asqRpQuN3y - Xiaomiui | Nouvelles Xiaomi et MIUI (@xiaomiui) 10 mai 2021

Les antécédents de Xiaomi ces derniers temps ont été un peu des montagnes russes - le Mi 11 Lite 5G montre à quel point il peut fournir des téléphones abordables; le Mi 11 Ultra , cependant, montrant comment il peut laisser tomber la balle avec les bases - mais le Mi Mix Fold, qui est en cours depuis de nombreuses années ( il a été confirmé au MWC en 2019 ), est, espérons-le, lappareil pour stabiliser son production.

Lécran AMOLED repliable de 8,01 pouces de lappareil est impressionnant, tout comme la résolution de 2480 x 1860 (387ppi) et la prise en charge des formats à plage dynamique élevée Dolby Vision et HDR10 +. Il y a également un écran AMOLED secondaire de 6,52 pouces à larrière, qui est en fait lavant de lappareil au format `` téléphone normal .

Avec une batterie de 5000 mAh à charge rapide et la plate-forme de premier plan Qualcomm Snapdragon 888 exécutant tout dans les coulisses, le Mi Mix Fold pourrait être un véritable stormer. Si, cest-à-dire, la version du logiciel MIUI est sur le point den faire un téléphone pleinement efficace et pliable. Nous avons vraiment hâte de tester celui-ci, cest sûr, alors lancez-vous sur le lancement mondial plus large!

Écrit par Mike Lowe.