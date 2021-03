Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a officiellement annoncé le Mi Mix Fold - son smartphone pliable très répandu.

Dévoilé lors de la deuxième partie de son événement de lancement de mars Mega , lappareil est livré avec un écran AMOLED repliable de 8,01 pouces vers lintérieur. Il a une résolution de pixels de 2480 x 1860 (387ppi) et prend en charge Dolby Vision et HDR10 +.

Il dispose dun écran AMOLED secondaire de 6,52 pouces à larrière, qui sert également de lavant de lappareil. Et, il y a un "appareil photo phare à larrière" qui comprend un capteur principal de 108 mégapixels. Il existe également un objectif liquide de 8 mégapixels qui peut basculer entre les modes téléobjectif 30x et macro, ainsi quun appareil photo ultra-large séparé de 13 mégapixels.

La propre puce de traitement dimage Surge C1 de Xiaomi est embarquée pour la première fois.

Il ny a pas de caméra sur lécran central.

Il contient une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide et les appareils fonctionnent sur le processeur Qualcomm Snapdragon 888.

Le Fold a une conception de charnière exclusive qui a été testée pour durer 200 000 fois. Cependant, Xiaomi affirme quil pourra toujours être ouvert facilement après 1 million dutilisations.

La version 12 Go + 256 Go sera au prix de 9 999 yuans (un peu plus de 1100 £).

Un modèle 12 Go + 512 Go sera également disponible, à 10 999 yuans. Enfin, un modèle dédition spéciale en céramique coûtera 12 999 yuans.

Les prix et la disponibilité au Royaume-Uni nont pas encore été annoncés.

Écrit par Rik Henderson.