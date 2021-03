Laffiche Xiaomi Mi Mix Fold a été divulguée avant le dévoilement daujourdhui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fabricant chinois de téléphones Xiaomi organise aujourdhui sa deuxième présentation Mega Launch après que celle dhier ait été tronquée en raison de la maladie.

Il commencera à 12h30 BST (heure du Royaume-Uni) et nous nous attendons à ce que la tête daffiche soit le téléphone pliable Mi Mix dont on parle beaucoup. En fait, nous sommes maintenant certains quil apparaîtra après quune fuite crédible a révélé à quoi il ressemble et le nom final.

Une image du matériel marketing pour le Xiaomi Mi Mix Fold (et non pour le Mi Mix 4, comme indiqué précédemment) est apparue sur Weibo et révèle plusieurs détails clés.

Pour commencer, il ressemble beaucoup au Samsung Galaxy Fold - et au Z Fold 2 , bien sûr.

Lécran est à lintérieur de lappareil (plutôt quà larrière, comme certaines spéculations le suggèrent). Il viendra avec une charnière en métal. Et, la bosse de la caméra est assez importante.

Lécran interne mesure 8,01 pouces, selon laffiche, et il fonctionnera sur le processeur Qualcomm Snapdragon 888 - un peu comme les Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro et Mi 11i annoncés lors du Mega Launch 1.

Bien sûr, cela pourrait être du hokum et un travail Photoshop, mais le fait que le post original de Weibo ait depuis été supprimé à nouveau, cela lui donne un peu plus de validité.

Nous le saurons plus tard. Vous devriez également pouvoir regarder lévénement vous-même. Voici les détails sur comment .

Écrit par Rik Henderson.