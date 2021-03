Xiaomi Mi 11 Pro annoncé aux côtés de lUltra

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus des téléphones Xiaomi Mi 11 Ultra et Lite, Xiaomi a annoncé un autre combiné de la famille Mi 11 lors de son événement Mega Launch lundi.

Comme lUltra, le Xiaomi Mi 11 Pro est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 888. Il est également livré avec jusquà 12 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage et le dernier standard de connectivité Wi-Fi - WiFi 6.

Lécran mesure 6,81 pouces et a une résolution de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son taux déchantillonnage tactile est de 480 Hz, ce qui est bon pour les jeux à lécran.

Il prend en charge à la fois HDR10 + et Dolby Vision .

Lavant du combiné arbore une caméra perforée dans la jambe supérieure, derrière laquelle se trouve une caméra selfie de 20 mégapixels.

Il y a un appareil photo à triple objectif à larrière - 50 mégapixels principal, 8 mégapixels téléobjectif et 13 mégapixels ultra-large.

Le téléphone est capable de filmer jusquà 8K vidéo à 24 ips. Il prend également en charge 4K60 avec enregistrement HDR10 + (uniquement HDR10 à 8K).

La batterie est de 5000 mAh, avec USB-C pour la charge. La charge rapide de 67 W est activée pour le câble et le sans fil.

Le combiné est à double carte SIM.

Pocket-lint a été informé quil ny avait pas de projet actuel de sortie du XIaomi Mi 11 Pro au Royaume-Uni. Il sera disponible en Chine à partir de 4999 yuans (environ 550 £).

Écrit par Rik Henderson.