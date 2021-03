Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a dévoilé son dernier téléphone super phare lors de son Mega Launch, et il est livré avec deux fonctionnalités qui le distingueront de la concurrence: un écran secondaire et une charge sans fil ridiculement rapide.

Le premier de ceux-ci - lécran secondaire - est un petit panneau qui vit dans le même boîtier que les objectifs de la caméra à larrière. En veille, il vous permettra de voir lheure, la date et le niveau de la batterie; agissant comme un affichage ambiant toujours allumé.

Lorsquil est actif, vous pouvez lutiliser sur un petit écran pour cadrer des selfies à laide des caméras arrière, garantissant des photos de meilleure qualité que celles de la petite caméra perforée à lavant.

Ce petit écran se trouve à côté dun système à triple objectif que Xiaomi décrit comme trois caméras "de qualité professionnelle".

La caméra principale utilise limpressionnant et énorme capteur Samsung GN2 de 50 mégapixels 1 / 1,12 pouce annoncé en février, tandis que la caméra périscope ultra-large et à zoom optique 5x utilise le même capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels.

En ce qui concerne la vidéo, le téléphone peut filmer jusquà une résolution de 8K à 24 ips et - comme l iPhone 12 Pro - peut filmer Dolby Vision ainsi que des séquences compatibles HDR10 +.

Lécran à lavant est un véritable panneau phare, mesurant 6,81 pouces de diagonale et offrant une résolution WQHD + (3200x1440), des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1700 nits.

Il y a aussi beaucoup de punch à lintérieur, avec le processeur Snapdragon 888 exécutant le spectacle aux côtés de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

De plus, pour sassurer quil peut fonctionner toute la journée, il existe une batterie volumineuse de 5000 mAh qui utilise la charge rapide filaire et sans fil exclusive de Xiaomi.

Il peut charger dans les deux sens à des vitesses de 67 W en utilisant les chargeurs filaires ou sans fil compatibles. Cela signifie que votre charge sans fil sera tout aussi rapide et pratique que la charge câblée classique. Il peut se remplir en seulement 38 minutes.

Le téléphone nest pas seulement haut de gamme à lintérieur, il est également haut de gamme à lextérieur, avec son panneau arrière en céramique et sa résistance à leau et à la poussière IP68.

Le dernier produit phare de Xiaomi sera mis en vente fin avril au Royaume-Uni et les prix devraient être annoncés à lapproche du lancement.

Écrit par Cam Bunton.