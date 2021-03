Xiaomi Mi 11 Lite 5G est un téléphone de milieu de gamme bien équipé de seulement 6,81 mm dépaisseur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi ramène le slim avec le Mi 11 Lite 5G, qui a un tour de taille maigre de 6,81 mm, ce qui le rend plus mince que la plupart des autres téléphones du marché.

En faisant évoluer le design du Mi 11 , le Mi 11 Lite 5G a plus à faire que le nom Lite ne le suggère. Il sagit dun combiné de milieu de gamme bien équipé, alimenté par le nouveau Qualcomm Snapdragon 780G , avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Malgré la construction mince, il existe une batterie de 4250 mAh avec une charge de 33 W. Cest un peu petit par rapport à des rivaux plus gros, et cest probablement le compromis en choisissant ce design de téléphone par rapport à dautres.

Il existe un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, prenant en charge HDR10 + et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour garder votre défilement fluide. Lécran est surmonté de Gorilla Glass 6.

À larrière du téléphone, il y a un appareil photo principal de 64 mégapixels, soutenu par un ultra-large et, comme le Mi 11, un appareil photo télémacro. Sur le devant se trouve une caméra selfie de 20 mégapixels.

Le scanner dempreintes digitales se trouve sur le côté du téléphone, qui sera disponible dans une gamme de couleurs - noir, vert menthe et jaune.

Le Xiaomi Mi 11 Lite est conçu pour plaire à un utilisateur plus jeune, qui veut de la puissance dans un combiné légèrement plus abordable et ne veut pas quelque chose de vraiment encombrant. Le prix complet na pas encore été révélé, mais il sera disponible à partir davril au Royaume-Uni.

Il y aura également une version 4G du combiné, bien quelle ne soit pas disponible au Royaume-Uni.

La seule chose décevante à propos du Mi 11 Lite 5G est quil devrait être lancé avec Android 10 plutôt que l actuel Android 11 - bien quavec MIUI 12 superposé.

Écrit par Chris Hall.