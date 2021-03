Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Xiaomi Mi Mix est absent de la gamme de lentreprise depuis quelques années. Mais il semble que ce soit juste une pause, car le prochain Mi Mix - avec les premières rumeurs lappelant le Mi Mix 4 Pro Max - serait le premier téléphone pliable de la société. Cependant, une suggestion de nom plus à jour est le Mi Mix Fold.

Alors, que pouvez-vous attendre du Xiaomi Mi Mix Fold? Voici toutes les rumeurs et informations sur ce téléphone pliable réunies en une seule fonctionnalité pour votre plaisir de lecture.

29 mars: événement de lancement confirmé

Mi 11 Ultra sera également révélé

Nous pouvons commencer par une confirmation: Xiaomi a un événement de lancement confirmé le lundi 29 mars à 19h30 heure de Chine (CST) - soit 12h30 au Royaume-Uni (BST) et 13h30 en Europe (CEST).

À lorigine, on pensait que cétait juste pour le Mi 11 Ultra, mais une nouvelle affiche - comme indiqué ci-dessus - indique clairement que le «Mix [est] de retour». Il semble donc que le téléphone pliable sera également révélé à cette date.

Le nom fait toujours lobjet dun débat, car beaucoup pensaient que lappareil sappellerait le `` Mi Mix 4 . Nous pensons que cela est hautement improbable, car le numéro quatre est malchanceux en Chine - car sa prononciation en mandarin est proche du mot pour «mort». Cest pourquoi Mi Mix Fold semble un nom beaucoup plus logique et réalisable.

Première rumeur: écran pliable externe

Fuites plus récentes: écran pliable interne

Panneau extérieur: AMOLED 6,4 pouces Taux de rafraîchissement de 120 Hz Résolution QHD +

Panneau intérieur: Détails à confirmer

Début mars, un rendu est apparu montrant un téléphone pliable avec lécran à lextérieur, un peu comme le design du Huawei Mate X2. Lexcitation sest ensuivie, mais cela a semblé être une distraction - car le Mi Mix Fold devrait maintenant avoir un écran pliable interne, plus comme le Samsung Galaxy Fold 2 .

Diverses fuites - la plupart des clichés pris en public en Chine - montrent que le panneau pliant, le pli et tout, est utilisé. Mais il ny a aucune information sur léchelle exacte de ce panneau, sa résolution ou bien plus encore.

Dautres rumeurs suggèrent que lécran externe, lors de lutilisation du téléphone sous forme pliée, est un panneau AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Plateforme Qualcomm Snapdragon 888, 12 Go / 16 Go de RAM

Batterie de 4500 mAh, charge ultra-rapide de 67,1 W

Quant à ce qui alimente ce pliable multi-écrans: on pense quil sagit de produits haut de gamme, la plate-forme Snapdragon 888 de Qualcomm menant la charge, avec 12 Go de RAM (éventuellement 16 Go de RAM en option, comme la rumeur le dit).

Cest beaucoup de puissance, mais avec beaucoup décrans, ce nest pas une grande surprise. Pour gérer la gestion de ces écrans, on pense que MIUI 13 de Xiaomi interviendra - cest une génération complète davance sur le logiciel MIUI 12 actuel. Nous pensons que cest un peu rapide et quen fait, une variante de MIUI 12 répondra aux caractéristiques spéciales du téléphone pliable.

Une spécification plus concrète est la capacité de la batterie, estimée à 4500 mAh. Attendez-vous à ce quil sagisse dune cellule séparée, cest-à-dire de deux batteries, car la charge de 67,1 W qui a été certifiée le 19 mars suggère quune charge ultra-rapide est certainement sur les cartes.

Système triple caméras arrière: Principal: 50 mégapixels (Sony IMX766) Grand angle: 48MP Zoom 5x: 48MP

Caméra selfie perforée 32MP

Le regard le plus proche que nous ayons eu sur les caméras est une image de fuite montrant clairement une triple unité arrière. On pense que ceux-ci comprennent un principal 50 mégapixels, un grand angle 48MP et un zoom optique 48MP 5x.

Cependant, en regardant ce boîtier de caméra, nous pensons que le zoom périscope 5x est peu probable - une telle configuration serait physiquement plus grande et difficile à intégrer dans une conception comme celle-ci. Cest peut-être un zoom 2x pour un objectif portrait à la place.

Sinon, il ny a pas beaucoup plus dinformations à ce stade. Voir Xiaomi séloigner de son capteur principal de 108 mégapixels couramment utilisé serait également un peu surprenant, nous pensons donc quil y a plus de questions que de réponses dans le département de la caméra.

Voici tout ce qui sest passé jusquà présent.

Mix Coming Back dit laffiche promotionnelle

Cest une charge rapide juste là

Les images qui ont fui montrent le nom du `` Mix

Un téléphone Xiaomi pliant espionné en public

Les premiers rendus montrent le paravent à lextérieur

Un cadre de Xiaomi suggère quun nouveau Mi Mix est en préparation, avec une caméra sous-écran

Écrit par Mike Lowe.