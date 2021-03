Black Shark 4 et 4 Pro ont lair de vous donner lavantage du jeu mobile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Shark 4, issu de la marque de jeux Xiaomi, rejoint les légions de téléphones de jeu récents.

La description des spécifications vous sera familière, mais Black Shark propose à la fois une édition régulière et une édition Pro, la première assise sur le Qualcomm Snapdragon 870 et la seconde sur le Qualcomm Snapdragon 888 .

La version régulière est également livrée avec une version 6/128 Go pour être la moins chère du lot, sinon il existe des versions 8/128 Go, 12/128 Go et 12/256 Go des Black Shark 4 et 8/256 Go, 12/256 Go et 16 / Versions 512 Go du Black Shark 4 Pro.

Lune des fonctionnalités de jeu qui permet à ces téléphones de se démarquer des autres est les boutons dépaule mécaniques pop-up. Ceux-ci sont conçus pour vous donner un avantage dans les jeux, où certains autres appareils ont des boutons tactiles ou tapotés sur lépaule.

Ces boutons peuvent également être attribués à dautres fonctions du smartphone lorsque vous ne jouez pas.

Lécran est un AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cherchant à prendre lavantage sur ses rivaux, le Black Shark 4 a un taux déchantillonnage tactile de 720 Hz, visant à réduire le décalage et à vous donner la victoire.

Vous pourrez sélectionner manuellement la fréquence de rafraîchissement souhaitée, entre 60, 90 ou 120 Hz selon ce que vous faites. Tous les jeux ne prennent pas en charge tous les taux de rafraîchissement, doù lavantage de choisir les paramètres natifs.

Il y a une batterie de 4500 mAh, prenant en charge une charge filaire de 120 W. Cela remplira le téléphone en 16 minutes, tandis quil existe un système de refroidissement liquide spécial pour vous assurer de ne pas tout faire fondre. Xiaomi dit quil y a eu une augmentation de 30% du refroidissement depuis la dernière édition du téléphone.

À larrière, il y a un système à trois caméras, avec un appareil photo principal de 64 mégapixels, un ultra-large de 8 mégapixels et une macro de 5 mégapixels.

Une gamme daccessoires sera disponible, y compris une glacière alimentée par USB C, avec un écran LED pour afficher la température et léclairage RBG.

Le Black Shark 4 sera lancé en Chine le 26 mars, suivi dun lancement mondial lorsque les prix internationaux seront confirmés. Le prix de départ du 2499RMB est inférieur à 400 £ / $ / €, mais nous ne savons pas quels modèles seront disponibles dans le monde.

Écrit par Chris Hall.