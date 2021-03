Poco F3 vise à être le téléphone phare le plus abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Poco est monté surscène le 22 mars pour annoncer non seulement son produit phare X3 Pro 4G, mais aussi celui-ci, le Poco F3, qui prend la tête de la société 5G (et que Poco décrit comme "une vraie bête").

Poco X3 Pro vs F3: Quelle est la différence?

Malgré leurs noms similaires, cependant, le F3 ne ressemble en rien au X3 Pro. Car le F3 est plus mince et plus léger - grâce à la réduction de la capacité de la batterie - et enveloppé dans un design qui, à nos yeux, ressemble beaucoup plus au produit phare.

Sous le capot, le F3 abrite un Qualcomm Snapdragon 870, ce qui le place en haut des échelons en matière de puissance. Cela, bien sûr, signifie également la connectivité 5G car le modem X55 fait partie de cette plate-forme - et ce qui manque au X3 Pro.

Le F3 utilise le DotDisplay AMOLED de type E4 de Samsung. Ce qui peut sembler beaucoup de marketing chaotique, mais cet aspect `` E4 signifie quil est beaucoup plus brillant que votre moyenne. Attendez-vous donc à ce que ce panneau de 6,67 pouces - complet avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz - soit vraiment époustouflant dans sa livraison.

Ailleurs, il y a deux haut-parleurs Dolby Atmos, un triple arrangement de caméra arrière (48 mégapixels principal; 8 mégapixels de large; 5 mégapixels télémacro) et un scanner dempreintes digitales monté sur le côté.

Le Poco F3 sera à un prix très raisonnable, toutes ces spécifications étant prises en compte. Combien? Seulement 349 € pour loption de stockage de 6 Go de RAM et de 128 Go. Cest assez étonnant.

Écrit par Mike Lowe.